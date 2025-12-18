跨年吃喝清單公開！傑克丹尼聯名冰品、肉桂捲、炸雞 打造微醺夜

繼今年九月與「茶湯會」聯名手搖茶酒引發社群熱潮後，傑克丹尼（Jack Daniel's）在入冬之際再度啟動全新跨界合作，攜手知名義式冰淇淋 「Frozen Heart」、超人氣蒼蠅哥肉桂捲「Fly Cafe」 以及美式潮流炸雞品牌「Popeyes」，共同打造充滿驚喜的「聖誕限定系列」。

以冰火甜點與 Gelato 聞名的「Frozen Heart」，本次汲取傑克丹尼肉桂風味利口酒的辛香靈感，推出冬季限定的「肉桂利口酒 Gelato」。這款冰品入口時綿密冰涼，隨後溫潤的肉桂香氣在口中擴散，冷暖交織的獨特感宛如在舌尖點亮了一盞小壁爐。其風味帶有近似蘋果派的甜暖層次，混合焦糖與木質香氣，是冬日裡最療癒的甜點首選。

以濕潤多層麵糰聞名的「Fly Cafe」蒼蠅哥肉桂捲，則與傑克丹尼合作打造「肉桂酒香聖誕禮盒」。這款限定甜點一打開包裝就能聞到濃郁的肉桂、奶油與核桃香，口感濕潤且帶有香料爆發力，濃郁而不膩口的滋味極具誘惑力。這款被譽為「甜點 MVP」的肉桂捲，不論是作為交換禮物還是派對驚喜，上桌後往往被秒殺一空，是節慶餐桌上的吸睛亮點。

追求美式派對風格，則不能錯過「Popeyes」與傑克丹尼首次聯名的聖誕跨年特調。這款飲品以「傑克丹尼 No.7」經典的香草與焦糖木質調為基底，融合檸檬特調可樂，呈現出如同跨年煙火般輕盈的氣泡感。微酸的檸檬領頭，接著浮現威士忌的柔和暖度，搭配「Popeyes」招牌的爽脆炸雞套餐，將美式餐飲與微醺酒香完美結合，為即將到來的跨年派對提供了最有儀式感的美味組合。

三款跨界聯名商品皆為限量供應，售完為止；以上商品含少量酒精，未滿18歲請勿購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傑克丹尼×Frozen Heart冬季限定「肉桂利口酒Gelato」。圖／傑克丹尼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 傑克丹尼×Fly Cafe冬季限定「肉桂酒香聖誕禮盒」。圖／傑克丹尼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 傑克丹尼×Popeyes耶誕跨年限定特調（右），搭配「Popeyes」招牌的爽脆炸雞套餐，美式派對風味一次到位。圖／傑克丹尼提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦