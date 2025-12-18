跨年吃喝清單公開！傑克丹尼聯名冰品、肉桂捲、炸雞 打造微醺夜
繼今年九月與「茶湯會」聯名手搖茶酒引發社群熱潮後，傑克丹尼（Jack Daniel's）在入冬之際再度啟動全新跨界合作，攜手知名義式冰淇淋 「Frozen Heart」、超人氣蒼蠅哥肉桂捲「Fly Cafe」 以及美式潮流炸雞品牌「Popeyes」，共同打造充滿驚喜的「聖誕限定系列」。
以冰火甜點與 Gelato 聞名的「Frozen Heart」，本次汲取傑克丹尼肉桂風味利口酒的辛香靈感，推出冬季限定的「肉桂利口酒 Gelato」。這款冰品入口時綿密冰涼，隨後溫潤的肉桂香氣在口中擴散，冷暖交織的獨特感宛如在舌尖點亮了一盞小壁爐。其風味帶有近似蘋果派的甜暖層次，混合焦糖與木質香氣，是冬日裡最療癒的甜點首選。
以濕潤多層麵糰聞名的「Fly Cafe」蒼蠅哥肉桂捲，則與傑克丹尼合作打造「肉桂酒香聖誕禮盒」。這款限定甜點一打開包裝就能聞到濃郁的肉桂、奶油與核桃香，口感濕潤且帶有香料爆發力，濃郁而不膩口的滋味極具誘惑力。這款被譽為「甜點 MVP」的肉桂捲，不論是作為交換禮物還是派對驚喜，上桌後往往被秒殺一空，是節慶餐桌上的吸睛亮點。
追求美式派對風格，則不能錯過「Popeyes」與傑克丹尼首次聯名的聖誕跨年特調。這款飲品以「傑克丹尼 No.7」經典的香草與焦糖木質調為基底，融合檸檬特調可樂，呈現出如同跨年煙火般輕盈的氣泡感。微酸的檸檬領頭，接著浮現威士忌的柔和暖度，搭配「Popeyes」招牌的爽脆炸雞套餐，將美式餐飲與微醺酒香完美結合，為即將到來的跨年派對提供了最有儀式感的美味組合。
三款跨界聯名商品皆為限量供應，售完為止；以上商品含少量酒精，未滿18歲請勿購買。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言