捷星日本航空高雄東京成田首航 親民票價吸引旅客
捷星日本航空（Jetstar Japan）今天開通「高雄－東京成田」直飛航線，推出單程機票最低票價新台幣2998元起，且免收燃油附加費；預計飛行時間約3小時30分鐘，每日來回各1個班次。
捷星日本航空開通「高雄－東京成田」直飛航線，今天舉行首航慶祝典禮，高雄市長陳其邁及捷星日本航空社長田中正和等人參與啟動儀式。
陳其邁感謝捷星日本航空開通這條航線，讓台灣南部地區民眾前往日本進行商務、投資或旅遊更加便利，也歡迎所有來自日本的旅客造訪高雄。田中正和表示，高雄是適合旅遊城市，希望台日遊客能體驗彼此的旅遊魅力。
捷星日本航空「高雄－東京成田」直飛航線，即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費，可透過官方網站、行動應用程式、客服中心等購買。
捷星日本航空表示，這條航線預定每日來回各1個班次，採用空中巴士A320型客機執飛，預計飛行時間約3小時30分鐘，為南台灣及日本旅客帶來便捷服務。
捷星日本航空以成田機場為主要營運據點，在該機場起降的國內航線數量為航空公司之最，共有13條航線。目前從成田出發，飛往北海道有2條航線、關西1條、四國3條，及九州與沖繩共7條航線。
