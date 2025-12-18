視訊會議自帶網美光！macOS 26.2「邊緣光」功能 螢幕秒變智慧補光燈

隨著遠距工作、跨國會議以及線上課程成為現代人的日常常態，視訊通話已是Mac使用頻率最高的功能之一。Apple在最新釋出的macOS 26.2更新中，正式推出了一項既實用又聰明的全新功能「Edge Light邊緣光」，善用Mac原本就相當出色的顯示器面板，將螢幕化身為虛擬環形燈，讓使用者隨時隨地都能展現最佳狀態。

「Edge Light」並非單純將螢幕邊緣調亮，而是結合了Apple晶片的強大運算能力。透過Apple神經引擎偵測臉部在畫面中的位置與大小，再搭配影像訊號處理器精準判斷環境光線，系統會自動計算出最適合當下場景的補光亮度。

這項功能最令人驚豔的細節在於其「互動性」，為了避免螢幕邊框發光影響使用者操作，當使用者的滑鼠指標接近螢幕邊緣時，該區域的補光效果會自動「退開」，確保使用者能看清選單或視窗邊緣的內容，操作完全不受干擾，展現了Apple在使用者體驗上的細膩考量。

對於講究畫面質感的專業人士，「Edge Light」提供了高度的客製化選項，不再只有單調的開關設定。使用者可透過選單列中的視訊效果選項，自由調整亮度與色溫。比如跟親友通話或是冬季想要呈現溫暖氛圍，可以調整偏暖色調；偏冷色調則是更適合商務會議或專業報告，能讓畫面看起來更乾淨俐落，展現專業精神。

這項新功能已整合至macOS內建的視訊會議效果模組中，與既有的「攝影棚燈光」、「人像模式」以及「語音隔離」等功能並列，無論是使用FaceTime，還是第三方的WebEx、Zoom等視訊會議軟體，都能套用此效果。

目前「Edge Light」適用於所有搭載Apple晶片的Mac機型。使用者將系統更新至macOS 26.2後，開啟任一視訊軟體，即可在右上方工具列的控制中心內找到並啟用此功能，更支援「低光源自動啟用」功能，對於經常需要在咖啡廳角落、或是光線昏暗的居家環境中開會的使用者來說，這個更新真的超級貼心。

工具列調整亮度、色溫，也可設定低光源自動啟動。圖／Apple提供

商品推薦