Harry Winston冬日午茶、泰國六大名廚齊聚 麗晶精品打造耶誕新年饗宴

耶誕新年佳節將至，麗晶精品今日起至1月4日推出 「耶誕購物節」，集結逾50家國際頂級精品，推出多款獨家商品組合。期間正逢瑞士頂級鐘表ROLEX勞力士新店開幕、海瑞溫斯頓推出耶誕限定午茶套餐，以及COAST餐廳攜手超過十位泰國頂尖主廚推出的「泰味新境」限定套餐，攜手精品時尚與精緻餐飲，打造節慶饗宴。

重量級精品勞力士專門店進駐麗晶精品地下一樓，耶誕購物節期間，將呈現多款經典與全新腕錶系列供賓客鑑賞。此外，麗晶精品也發揮飯店與精品商場共構的美食聚落優勢，為鑽石之王海瑞溫斯頓Harry Winston打造「Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶」，於一樓中庭推出集合近十款精緻鹹甜小點的午茶組合。

同時，位於麗晶精品地下二樓的COAST餐廳也攜手泰國觀光局推出「The Amazing Flavors of Thailand泰味新境」名廚企劃，匯集米其林星級與亞洲50最佳餐廳名廚，於台灣獨家演繹代表性料理。台北晶華酒店並同步推出「晶饗暹羅美食假期」住房專案，結合住宿與期間限定套餐，呈現節日風味之旅。

另外，微風展開「聖誕之星」檔期持續至1月4日，憑微風積點禮遇會員於指定館別單筆消費達指定門檻可享滿萬送萬點、滿千送千點。高級珠寶滿3萬元送1萬點(價值1,000元)，國際精品滿1萬元送1萬點(價值1,000元)，流行名品滿5,000元送5000點(500元)，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3,000元送3000點(300元)。年終犒賞自己或送禮，此時購物正好搭上購物優惠。

麗晶精品即日起至2026年2月25日，曼谷預約困難店名菜一站集結COAST，推出年度最強重磅客座，六大泰國頂尖名廚夢幻陣容，全台首見泰味新境套餐限時登場。圖／麗晶精品提供 ROLEX勞力士專門店進駐麗晶精品地下一樓新開幕。圖／麗晶精品提供 麗晶精品獨家，Cindy Chao The Art Jewel全新四季系列樹枝胸針，價格店洽。圖／麗晶精品提供 麗晶精品獨家Stefano Ricci以深藍色鱷魚皮公事包，50萬4,000元。圖／麗晶精品提供 微風南山Miu Miu Aventure羊羔毛手提袋，價格店洽。圖／微風提供 微風信義Dior Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革後背包，11萬5,000元。圖／Dior提供 微風南山貳樓Second Floor跨年場營業時間22:00-01:00，用餐形式：提供套餐預先選購。圖／微風提供

