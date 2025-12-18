Prada推薦2025節日禮讚系列 糖果吊飾、Re-Nylon後背包「時髦過冬」

每到12月，松樹、白雪、派對、分享，儼然已成為冬季最溫暖的回憶之一。隨著節慶氣氛漸濃，各時尚品牌也紛紛推出應景節日系列，而Prada今年的「節日禮讚」系列，正是將經典設計與節慶元素巧妙融合，為季節增添多變風采。從經典包款、輕快休閒鞋履，到軍事風格黑色後背包，甚至是精巧吊飾，都讓穿戴者無論送禮或自用，皆展現時髦有型一面。

Prada Galleria包款這次帶來金色與紅色漆皮兩種配置，並以修長的迷你輪廓重新演繹，成為派對時最適合的輕奢「伴手」。包款外型優雅並具實用性，可輕鬆收納隨身重要物品，無論出席晚宴、參加朋友聚會都能完美融入各種場合。而新款的Petit Sac Noir包款則延續了Prada一貫的精緻風格，剪裁俐落並附可手提、可勾掛的弧形皮把，再綴以金鍊與銀色圓球吊飾。

在環保意識日益抬頭的當下，Prada也持續推動永續時尚，Re-Nylon系列便是其中代表。今軍事風格的降落傘後背包使用了回收環保尼龍再製，堅固耐用之外並展現Prada對環境的重視。這款後背包設計簡約俐落，無論男性或女性都能輕鬆駕馭。

Prada的吊飾系列再度成為焦點。叫好又叫座的機器人吊飾本次推出多款新設計，包括可愛的小熊、工業風機器人，以及結合皮革與金屬的糖果吊飾（機器人）。吊飾上的圓環印有Prada字樣，而「糖果」更變化為逗趣的小人，透過三角形、金屬原點等裝飾，像是開運或風格寵物般，可作為鑰匙圈或包款掛飾，輕巧隨身。Prada「節日禮讚」系列，不僅延續品牌經典設計，並融入節慶元素與永續理念，在充滿回憶的季節，Prada以時尚重新詮釋節日的可能性，進而讓每件單品都成為獨特的閃亮愉悅記憶。

Prada運動鞋，37,500元。圖／Prada提供 Prada Chocolate黑色皮鞋，39,000元。圖／Prada提供 Prada Re-Nylon後背包，14萬元。圖／Prada提供 Prada Galleria金色提包，13萬元。圖／Prada提供 Prada 小熊吊飾，25,500元。圖／Prada提供 Prada糖果造型吊飾，26,000元。圖／Prada提供

商品推薦