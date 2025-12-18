漢方十三香入可樂！首間精釀可樂專賣店插旗台南 打造神級新口感

以「漢方十三香」為風味靈感的全新飲品品牌「Project Cola可樂計劃」，宣佈將於12月23日正式開幕。這不僅是台灣第一個精釀可樂的實體據點，更打破了傳統飲品框架，白天主打手工精釀可樂，夜晚則搖身一變成為氣泡調酒場域，為古城台南增添一抹充滿實驗性質的前衛氣息。

「Project Cola可樂計劃」的誕生，源自創辦人林裕澄（Benjamin）對可樂的深厚情感與提問。身兼咖啡師、調酒師以及知名酒吧「BAR INFU」創辦人的他，在研究日本及各國超過30種精釀可樂後，深信台灣能夠擁有屬於自己的可樂語言。他將青春記憶裡的氣泡甜味，與專業辛香料知識結合，試圖創造出能風行百年且具有本土深度的味覺想像。

品牌的核心風味骨架，選用了經典的「漢方十三香」，包括肉桂、人參、白荳蔻、丁香、陳皮與山楂等13種天然素材。透過小火慢熬萃取，再結合自製焦糖調和，全程不添加化學色素，呈現出乾淨且層次分明的自然琥珀色澤。特別的是，品牌更規劃每一季加入代表台灣風土的「第14味」元素，讓手工可樂成為一個能不斷延伸、與土地對話的味覺計劃。

為了確保每一杯飲品都能達到完美口感，店內特別建置了On-tap氣泡水與氮氣咖啡技術，強調這不只是解渴的飲料，而是一種承載情緒與記憶的氣泡體驗。在營業模式上，「白日」模式從中午12點啟動，首季提供5款以「認識台灣」為主題的手工精釀可樂；晚間6點則轉換為「夜晚」模式，將原創可樂融入 7 款經典調酒，帶領消費者走進奇幻的微醺世界。這間位於台南的小店僅是起點，未來「Project Cola 可樂計劃」將持續開發在地風味，讓精釀工藝走入城市日常。

◎「Project Cola可樂計劃」開幕資訊 ．日期：2025年12月23日 ．地址：台南市中西區民生路一段6號1樓 ．營業時間：中午12：00至凌晨00：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Project Cola可樂計劃」位於台南市中西區。圖／Project Cola可樂計劃提供 「Project Cola可樂計劃」宣佈將於12月23日正式開幕。圖／Project Cola可樂計劃提供 馬告可樂（ Maqaw Cola）150元。圖／Project Cola可樂計劃提供 「Project Cola可樂計劃」夜晚將變身為調酒吧。圖／Project Cola可樂計劃提供

