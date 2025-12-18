快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

末Z世代的社群吸睛指標！韓團CORTIS「拍照常用場景與技巧」快學起來

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

怪物新人韓團CORTIS出道即爆紅，除了青春帥氣、穿搭時尚與在KPOP獨樹一格的曲風之外，突破框架的IG拍照風格更被視為 #末Z世代 的潮流指標，常有人說「不知道怎麼拍照？跟著CORTIS拍就對了！」

除了舞台、戶外、練習室之外，這篇整理了CORTIS拍照常用的場景與技巧，想要上手並不難，還有一個很重要的原則，那就是「態度」！甩開看鏡頭、擺拍的刻板觀念與既定的視覺秩序，掌握隨興、自在、玩樂、生活感，才是CORTIS的拍攝精髓。

●常用場景1：樓梯

CORTIS真的很愛在樓梯拍照，不過絕對不只是乖乖坐著看鏡頭，樓梯的欄杆、扶手都是他們表現畫面張力的道具，運用俯角、仰角、廣角等不同拍攝手法，將平凡的樓梯變成超有創意的舞台。

但是提醒大家：在樓梯間拍照一定要注意安全，利用POSE和取景角度照樣可拍出新穎構思，切勿嘗試或模仿高難度動作！

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

●常用場景2：鏡子

許多KPOP偶像都會透過鏡子拍照，但CORTIS運用得非常有趣！讓鏡框與背景也成為構圖的一部分，就算鏡中的人物或五官不完整也沒關係，讓鏡子成為一種「打破視角秩序」的工具，就像是第二個螢幕。

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

●常用場景3：後台區

這是很多KPOP偶像在登台前必拍的場景，CORTIS藉此反映出真實感與生活感，凌亂擺放的器材箱、電線、牆上的標語甚至掛衣架，都能成為構圖的主角。

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

●拍照技巧1：誇張的身體語言

拍照POSE是照片是否吸睛的重要元素，這一點完全是CORTIS的強項，一般坐姿和站姿的無法滿足他們，各種誇張的身體語言搭配表情，更能凸顯末Z世代與眾不同的酷潮魅力。

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

●拍照技巧2：運用俯角、仰角拍攝與超廣角鏡頭

在CORTIS的照片中可以看到大量運用仰角、俯角的畫面，兩者交錯運用，製造壓迫與疏離之間的張力，尤其是讓畫面邊緣變形的超廣角鏡頭，都在傳遞失序、玩鬧、侵略視線的態度。

仰角會將手機鏡頭的位置低於腰、甚至貼地，常搭配0.5x超廣角鏡頭拍攝，讓空間被擠壓、誇張放大前景。

俯角則是將手機鏡頭盡量舉高，拍出頭大身體小的視覺效果，他們完全不在乎臉變大、腿變短。

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

●拍照技巧3：意想不到的構圖

在CORTIS的視覺美學中沒有絕對，經常可見意想不到、甚至有點詭異的構圖，吸睛效果十足，不一定要帥，但一定要有態度！

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

圖／翻攝自IG @cortis
圖／翻攝自IG @cortis

身體語言 超廣角 舞台

延伸閱讀

互動太過火？陸網紅當Rosé快閃店店長惹議！發聲道歉：主角永遠是朴彩英

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

相關新聞

視訊會議自帶網美光！macOS 26.2「邊緣光」功能 螢幕秒變智慧補光燈

隨著遠距工作、跨國會議以及線上課程成為現代人的日常常態，視訊通話已是Mac使用頻率最高的功能之一。Apple在最新釋出的...

Harry Winston冬日午茶、泰國六大名廚齊聚 麗晶精品打造耶誕新年饗宴

耶誕新年佳節將至，麗晶精品今日起至1月4日推出 「耶誕購物節」，集結逾50家國際頂級精品，推出多款獨家商品組合。期間正逢...

Prada推薦2025節日禮讚系列 糖果吊飾、Re-Nylon後背包「時髦過冬」

每到12月，松樹、白雪、派對、分享，儼然已成為冬季最溫暖的回憶之一。隨著節慶氣氛漸濃，各時尚品牌也紛紛推出應景節日系列，...

漢方十三香入可樂！首間精釀可樂專賣店插旗台南 打造神級新口感

以「漢方十三香」為風味靈感的全新飲品品牌「Project Cola可樂計劃」，宣佈將於12月23日正式開幕。這不僅是台灣...

末Z世代的社群吸睛指標！韓團CORTIS「拍照常用場景與技巧」快學起來

怪物新人韓團CORTIS出道即爆紅，除了青春帥氣、穿搭時尚與在KPOP獨樹一格的曲風之外，突破框架的IG拍照風格更被視為...

牛舌套餐390元起！乾杯「牛舌佑介」有14種套餐 再送「和牛牛雜煮」

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，店內提供有14款「新仙台風格」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。