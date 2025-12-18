末Z世代的社群吸睛指標！韓團CORTIS「拍照常用場景與技巧」快學起來

怪物新人韓團CORTIS出道即爆紅，除了青春帥氣、穿搭時尚與在KPOP獨樹一格的曲風之外，突破框架的IG拍照風格更被視為 #末Z世代 的潮流指標，常有人說「不知道怎麼拍照？跟著CORTIS拍就對了！」

除了舞台、戶外、練習室之外，這篇整理了CORTIS拍照常用的場景與技巧，想要上手並不難，還有一個很重要的原則，那就是「態度」！甩開看鏡頭、擺拍的刻板觀念與既定的視覺秩序，掌握隨興、自在、玩樂、生活感，才是CORTIS的拍攝精髓。

●常用場景1：樓梯

CORTIS真的很愛在樓梯拍照，不過絕對不只是乖乖坐著看鏡頭，樓梯的欄杆、扶手都是他們表現畫面張力的道具，運用俯角、仰角、廣角等不同拍攝手法，將平凡的樓梯變成超有創意的舞台。

但是提醒大家：在樓梯間拍照一定要注意安全，利用POSE和取景角度照樣可拍出新穎構思，切勿嘗試或模仿高難度動作！

●常用場景2：鏡子

許多KPOP偶像都會透過鏡子拍照，但CORTIS運用得非常有趣！讓鏡框與背景也成為構圖的一部分，就算鏡中的人物或五官不完整也沒關係，讓鏡子成為一種「打破視角秩序」的工具，就像是第二個螢幕。

●常用場景3：後台區

這是很多KPOP偶像在登台前必拍的場景，CORTIS藉此反映出真實感與生活感，凌亂擺放的器材箱、電線、牆上的標語甚至掛衣架，都能成為構圖的主角。

●拍照技巧1：誇張的身體語言

拍照POSE是照片是否吸睛的重要元素，這一點完全是CORTIS的強項，一般坐姿和站姿的無法滿足他們，各種誇張的身體語言搭配表情，更能凸顯末Z世代與眾不同的酷潮魅力。

●拍照技巧2：運用俯角、仰角拍攝與超廣角鏡頭

在CORTIS的照片中可以看到大量運用仰角、俯角的畫面，兩者交錯運用，製造壓迫與疏離之間的張力，尤其是讓畫面邊緣變形的超廣角鏡頭，都在傳遞失序、玩鬧、侵略視線的態度。

仰角會將手機鏡頭的位置低於腰、甚至貼地，常搭配0.5x超廣角鏡頭拍攝，讓空間被擠壓、誇張放大前景。

俯角則是將手機鏡頭盡量舉高，拍出頭大身體小的視覺效果，他們完全不在乎臉變大、腿變短。

●拍照技巧3：意想不到的構圖

在CORTIS的視覺美學中沒有絕對，經常可見意想不到、甚至有點詭異的構圖，吸睛效果十足，不一定要帥，但一定要有態度！

