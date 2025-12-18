快訊

牛舌套餐390元起！乾杯「牛舌佑介」有14種套餐 再送「和牛牛雜煮」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牛舌佑介提供有四大系列，共計14款套餐方案，每套390元起。記者陳睿中/攝影
乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」將於12月21日在統一時代百貨正式開幕，店內提供有14款「新仙台風格」牛舌定食，每套390元起，開幕首周用餐並加贈「和牛牛雜煮」，為牛舌愛好者帶來全新的用餐選擇。

「牛舌佑介」將牛舌區分為「特選牛舌」、「上選牛舌」與「牛舌赤身」等三段，依傳統仙台式炭烤手法烹調，搭配和牛牛五花、A5和牛紐約客、西班牙Bellota伊比利豬等食材，推出共計四大系列，合計14款不同的套餐。套餐除提供仙台牛舌套餐必備的「山藥泥、麥飯、牛尾湯」之外，還搭配南蠻漬、白菜淺漬，以及希臘檸檬鹽、九州柚子胡椒、生芥末、自家秘製生七味醬、鹽蔥醬等佐料，藉由不同的風味變化，創造出「新仙台風格」。

餐點部分，「特選牛舌定食」選用牛舌中最稀少的牛舌舌根部位，口感軟嫩又具彈性，每套590元起；「上選牛舌定食」則取用牛舌中後段，燒烤至七分熟上桌，呈現爽脆彈性與柔嫩感，整體平衡，每套550元。至於「赤身牛舌定食」取牛舌中前段，清爽彈牙，每套390元起。此外，還有「上選牛舌+和牛牛五花定食」、「牛舌雙拼定食」、「A5和牛紐約客+伊比利豬Bellota本日部位定食」等品項。

牛舌佑介台北時代店設有46席座位，由日本設計師中嶋俊樹操刀設計，帶來宛若咖啡廳般的輕鬆氛圍，並可透過半開放的廚房空間，近距離欣賞職人烹調的手藝。店內並設有自助式飲料吧，供顧客自行加價升級。為慶祝新店開幕，12月21日至12月28日期間，到店消費並完成打卡任務，即可獲贈「和牛牛雜煮」一份，價值120元；新加入官方會員，另可獲贈「赤身牛舌2片」。

【牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店】

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨）

電話：02-2729-6018

套餐搭配有「牛尾湯」。記者陳睿中/攝影
乾杯最新品牌「牛舌佑介」將於12月21日開幕。記者陳睿中/攝影
乾杯最新品牌「牛舌佑介」將於12月21日開幕。記者陳睿中/攝影
開幕首週贈送「和牛牛雜煮」，價值120元。記者陳睿中/攝影
赤身牛舌，390元起。記者陳睿中/攝影
上選牛舌，每套550元起。記者陳睿中/攝影
山藥泥與麥飯，也是套餐中的必備重點。記者陳睿中/攝影
上選牛舌+和牛牛五花，590元起。記者陳睿中/攝影
