統一時代台北店、DREAM PLAZA 12月24日平安夜點燈

延續年末聖誕節慶氛圍，統一今年「愛·Sharing」以全新主題城市「情定威尼斯」與民眾相見歡慶，統一時代百貨台北店於12月24日(三)晚上18點舉行「浪漫幸福點亮Purple Wish平安夜」活動，邀請人氣創作歌手HowZ與民眾共度佳節、還有平安夜限定漫天飛雪的「雪兒秀」以及浪漫幸福點亮聖誕主樹Purple Wish燈光秀。

另外DREAM PLAZA同日12/24(三)晚上20點，於1樓興雅路廣場舉辦「耶誕派對」，力邀人氣歌手李浩瑋、饒舌歌手SAVAGE.M馬克輪番登場演出，點亮夜晚正式啟動信義夜生活，邀請您前往座落於興雅路上的餐酒館，同時享受美食與音樂的交集，感受聖誕派對現場魅力就在DREAM PLAZA。

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「愛·Sharing」活動檔期二波12/4-1/1登場！暖心回饋「聖誕回饋禮」全館指定櫃買5000送200，使用icash2.0/icash Pay支付滿5000送300、滿10000再送500，icash Pay綁定uniopen聯名卡支付滿12000再送600，等同消費60,000元贈12,000元，回饋最高20%！年末添購各式商品，絕對要把握今年最後一波優惠活動！

兩館眾多美食品牌更推出期間限定聖誕大餐與專屬優惠，集結義式、美式、韓式、泰式、蔬食、川菜以及湘菜餐廳等多樣選擇，絕對能滿足各樣饕客味蕾！統一時代百貨台北店推薦「默爾pasta pizza」聖誕限定pizaa推薦價460元、「開飯川食堂」六人開飯套餐推薦價4390元、「TGI FRIDAYS」年末派對套餐推薦價2200元、「涓豆腐」聖誕團聚四人餐推薦價2398元。DREAM PLAZA推薦「饗泰多」泰式四人套餐推薦價2960元、「養心茶樓」港式蔬食四人分享餐推薦價2970元、「1010湘」歡聚湘味4人套餐推薦價3475元、「YABI KITCHEN」亞洲風味旅行4人餐推薦價3068元。

商品推薦