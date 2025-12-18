高雄日航酒店桃泉中餐廳推出限量外帶年菜 早鳥9折優惠即日開跑

農曆新年將至，高雄日航酒店「桃泉中餐廳」推出2026年外帶年菜「祥駿迎春」結合粵式經典工法與頂級食材，打造六人份新春限定年菜組，限量60組。即日起開放預訂，凡於2026年2月6日前完成預訂享早鳥9折優惠。

桃泉中餐廳主廚張祐銓（Eddie Chang）表示，本次年菜以「粵式慢火細工」為核心精神，從湯底熬製、滷汁工序到食材處理，皆遵循傳統粵菜嚴謹的製程，只為在年節餐桌上呈現最純粹經典美味。

張主廚堅持源自粵菜對「味之平衡」的追求，粵菜講究「味之平衡」，讓海味與肉香彼此襯托而不互相搶戲，此道佛跳牆的湯底捨棄一般常見的清雞湯，改以玉米雞湯為基底，慢火熬煮四至六小時，直至湯色轉為濃郁乳白，口感醇厚卻不膩口。

食材處理同樣講究，大白菜先以雞骨滷過，預先入味後鋪底；鮑魚與花菇則以老母雞、豬腳、雞腳等熬製的特製滷汁，滷煮三至四小時，使其完全吸附醬香精華。所有食材細緻排放後，再注入濃郁玉米雞湯進行第二次蒸製，歷時六小時反覆燉煮，讓魚翅、鮑魚、海參、干貝、花菇、栗子、大白菜、排骨與雞肉等珍饈精華完全釋放，層層堆疊出溫潤厚實的風味，象徵闔家團圓、福氣滿盈。

年菜組中同步呈現多道粵式經典佳餚。「古法陳皮龍虎斑」嚴選肉質細緻的龍虎斑，搭配香菇絲、豬肉絲與薑絲細切鋪陳，淋上蠔油後以大火清蒸。經年陳化的橘皮於蒸製過程中釋放清雅柑橘香氣，巧妙化解魚肉油脂的厚重感，使風味更加清爽雅致，每一口皆象徵「年年有餘」的吉祥寓意；「豪皇元蹄炆鮑魚」則選用台灣豬蹄膀，以特製滷汁滷煮約5小時後，再靜置浸泡 24 小時入味，搭配同樣以滷汁細火烹調的 鮑魚，膠質豐厚、口感軟嫩化口，為年節餐桌增添富貴圓滿的祝福。

此外，桃泉中餐廳招牌菜色「油淋脆皮風沙雞」亦限量推出，主廚先以蒜頭鹽水低鹽浸泡雞隻，利用鹽分滲透原理，將蒜香慢慢帶入雞肉纖維中，保留肉質水分，淋上以麥芽糖與醋調製的醋水後風乾，再以低溫油泡熟成、最後高溫淋油逼出金黃酥脆外皮。成品外皮薄脆、肉質鮮嫩多汁，佐以避風塘風味料碟，完美展現粵菜對火候與細節的極致掌控。

