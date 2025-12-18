快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

影／等到低溫魚汛來！東引烏魚肥到「吃過回不去」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，烏魚子漂亮飽滿。記者林敬家／攝影
彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，烏魚子漂亮飽滿。記者林敬家／攝影

彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。業者指出，今年受暖冬影響，魚群出現時間比往年晚，但這批烏魚肥美程度不輸往年，最大一尾重達9斤，單顆烏魚子就將近2斤，油脂豐厚、口感綿密，讓不少饕客直呼「吃過大的就回不去了」。

黃超群父子本月8日才在東引海域捕獲900多尾烏魚，昨晚等到低溫南下，魚汛再度出現，一口氣捕獲4000多尾。以每尾300至400元計算，粗估可進帳約150萬元，堪稱發了一筆「烏金財」。今天在塭仔港開賣後買氣熱絡，不少外地消費者一出手就是好幾尾。

業者表示，往年烏魚多在冬至前後10天現蹤，但近年氣候變異大，魚群數量與時間都較難預估，今年整體明顯偏晚，目前才算剛開始。現階段魚群仍集中在東引、馬祖北部海域，須待低溫持續，烏魚才會南下至中南部海域產卵，而只要魚腹內的烏魚子飽滿，都是烏魚最肥美的時候。

業者也指出，這批烏魚體型普遍偏大，多在5、6斤以上，最大甚至達9斤，魚體幾乎有半個成人身長。大尾烏魚油脂含量高，肉質細緻綿密，烏魚子香氣濃郁，老饕品嘗後多半不再回頭選小尾，建議有機會不妨嚐鮮。

烏魚素有「烏金」之稱，全身皆可利用，烏魚子、烏魚膘都是高價部位；去除內臟後的烏魚殼依大小分級，大尾每台斤約120元，最受老饕青睞的未曬乾烏魚子，每台斤約1200至1300元，價格與往年相近，現場除秤重販售外，也推出「小可愛」小尾烏魚，中尾一尾150元，小尾一尾100元，吸引不少民眾搶購。

彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。記者林敬家／攝影
彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。記者林敬家／攝影
彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。記者林敬家／攝影
彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。記者林敬家／攝影

烏魚子 低溫 馬祖

延伸閱讀

連江縣離島綜合建設7期草案說明會 聚焦交通醫療

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

冬季限定烏魚季開跑 烏魚三寶創意料理搶客味蕾

烏魚子開賣今年愈大片愈便宜 雲林漁會教您選子小撇步

相關新聞

統一時代台北店、DREAM PLAZA 12月24日平安夜點燈

延續年末聖誕節慶氛圍，統一今年「愛·Sharing」以全新主題城市「情定威尼斯」與民眾相見歡慶，統一時代百貨台北店於12...

陳坤、湯唯入鏡Burberry 2026新禧賀歲系列 乘風格駿馬奔馳而去

英倫時尚品牌Burberry近日發表了2026新禧賀歲系列，散發鮮明的傳統亞洲節慶氛圍。品牌邀請多位中國明星暨品牌代言人...

哆啦A夢到高雄科工館 哆啦A夢聯名商品免費取

今年暑假在風靡大台北地區的《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展移展高雄，上個月開展後，為南台灣掀起可愛的藍色旋風，而最醒目的仍然是12米高的巨型哆啦A夢！目前就座落在高雄科工館戶外，本周起現場更有來自德國頂級家用紙品Tempo哆啦Ａ夢聯名紙手帕，可愛爆棚的小贈品讓民眾免費帶回家。

高雄日航酒店桃泉中餐廳推出限量外帶年菜 早鳥9折優惠即日開跑

農曆新年將至，高雄日航酒店「桃泉中餐廳」推出2026年外帶年菜「祥駿迎春」結合粵式經典工法與頂級食材，打造六人份新春限定...

影／等到低溫魚汛來！東引烏魚肥到「吃過回不去」

彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。業者指出，今年受暖冬影響，魚群出現時...

獨／網瘋傳信義商圈Zara Home要撤櫃? ATT回應：已求證並無此事

網路傳出位於台北信義區ATT 4 FUN的Zara Home要撤櫃，有網友在社群Po出該商場的Zara Home很多商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。