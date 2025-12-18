影／等到低溫魚汛來！東引烏魚肥到「吃過回不去」

彰化縣漁民黃超群父子昨在東引外海捕獲約4千尾野生烏魚，今在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣。業者指出，今年受暖冬影響，魚群出現時間比往年晚，但這批烏魚肥美程度不輸往年，最大一尾重達9斤，單顆烏魚子就將近2斤，油脂豐厚、口感綿密，讓不少饕客直呼「吃過大的就回不去了」。

黃超群父子本月8日才在東引海域捕獲900多尾烏魚，昨晚等到低溫南下，魚汛再度出現，一口氣捕獲4000多尾。以每尾300至400元計算，粗估可進帳約150萬元，堪稱發了一筆「烏金財」。今天在塭仔港開賣後買氣熱絡，不少外地消費者一出手就是好幾尾。

業者表示，往年烏魚多在冬至前後10天現蹤，但近年氣候變異大，魚群數量與時間都較難預估，今年整體明顯偏晚，目前才算剛開始。現階段魚群仍集中在東引、馬祖北部海域，須待低溫持續，烏魚才會南下至中南部海域產卵，而只要魚腹內的烏魚子飽滿，都是烏魚最肥美的時候。

業者也指出，這批烏魚體型普遍偏大，多在5、6斤以上，最大甚至達9斤，魚體幾乎有半個成人身長。大尾烏魚油脂含量高，肉質細緻綿密，烏魚子香氣濃郁，老饕品嘗後多半不再回頭選小尾，建議有機會不妨嚐鮮。

烏魚素有「烏金」之稱，全身皆可利用，烏魚子、烏魚膘都是高價部位；去除內臟後的烏魚殼依大小分級，大尾每台斤約120元，最受老饕青睞的未曬乾烏魚子，每台斤約1200至1300元，價格與往年相近，現場除秤重販售外，也推出「小可愛」小尾烏魚，中尾一尾150元，小尾一尾100元，吸引不少民眾搶購。

