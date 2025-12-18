聽新聞
獨／網瘋傳信義商圈Zara Home要撤櫃！ATT回應：已跟總部求證並無此事
網路傳出位於台北信義區ATT 4 FUN的Zara Home要撤櫃，有網友在社群Po出該商場的Zara Home很多商品在特價，詢問店員後被告知要撤店的關係，此訊息一出引起諸多討論，也有其他社群跟進。針對此事，記者特別求證ATT集團，ATT表示，今天看到訊息後，特別跟中國大陸的Zara Home總部了解，確認此事為誤傳，並無撤店一事。
ATT集團副總馬文凱指出，今天看到網路社群寫出「Zara Home將要在ATT 4 FUN撤店」的訊息後，因為連我們都不知道有要撤店這件事，我們特別去聯絡並求證Zara Home總部，Zara Home總部表示並沒有要撤店，也要求台灣Zara Home要澄清這件事。
馬文凱也說到，ATT 4 FUN跟Zara Home雙方還在合約範圍內，針對網路社群誤傳Zara Home要撤店一事，ATT集團法務也會有所行動。
Zara Home為2013年11月28日開幕，Zara Home占地超過160坪，店內呈現多樣化的家居裝飾系列，包括臥室、餐桌、浴室、客廳與禮品裝飾系列，也有孩童專屬系列，選擇相當多元，並受到家飾軟裝愛好者歡迎。
