爭鮮吃得到「現作麻油雞湯麵」！聖誕節「壽司盲盒」開到什麼吃什麼

「爭鮮迴轉壽司」自12月23日起推出全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合「麻油」，端出現點現做的「暖冬麻油雞湯麵」與一系列台味暖食。同時，爭鮮也限時一週推出「聖誕驚喜盲盒」，替歲末聚餐增添拆禮物的驚喜感與趣味。

爭鮮本次新推出的「暖冬麻油雞湯麵」，主打現點現做，將日式湯頭融合黑麻油香氣，為寒冬滋補暖身，每份120元。同步登場的「暖麻油伊比利豬」則把伊比利豬搭配鴻禧菇，並以麻油添加香氣，每份40元；「暖麻油松露和牛」則以和牛油脂結合麻油與松露的多層次香氣，每份90元。此外，還有「暖蒸酒香花蛤菇」、「暖魷一夜干」（迴轉限定門市販售），以及「暖焗明太子洋芋」（PLUS限定）等品項登場。

12月22日至12月28日期間，爭鮮因應聖誕節，首度推出互動式「聖誕驚喜盲盒」，只要在迴轉台上有盲盒盤，就能直接取下享用，一邊吃壽司時同步享受開盲盒的驚喜樂趣，內容物完全保密，每盤30元。 爭鮮首次推出創新玩法「聖誕驚喜盲盒」，每盤30元。圖／爭鮮提供

