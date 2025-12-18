聽新聞
0:00 / 0:00
爭鮮吃得到「現作麻油雞湯麵」！聖誕節「壽司盲盒」開到什麼吃什麼
「爭鮮迴轉壽司」自12月23日起推出全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合「麻油」，端出現點現做的「暖冬麻油雞湯麵」與一系列台味暖食。同時，爭鮮也限時一週推出「聖誕驚喜盲盒」，替歲末聚餐增添拆禮物的驚喜感與趣味。
爭鮮本次新推出的「暖冬麻油雞湯麵」，主打現點現做，將日式湯頭融合黑麻油香氣，為寒冬滋補暖身，每份120元。同步登場的「暖麻油伊比利豬」則把伊比利豬搭配鴻禧菇，並以麻油添加香氣，每份40元；「暖麻油松露和牛」則以和牛油脂結合麻油與松露的多層次香氣，每份90元。此外，還有「暖蒸酒香花蛤菇」、「暖魷一夜干」（迴轉限定門市販售），以及「暖焗明太子洋芋」（PLUS限定）等品項登場。
12月22日至12月28日期間，爭鮮因應聖誕節，首度推出互動式「聖誕驚喜盲盒」，只要在迴轉台上有盲盒盤，就能直接取下享用，一邊吃壽司時同步享受開盲盒的驚喜樂趣，內容物完全保密，每盤30元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言