最揪心的音樂劇！ 首部探索躁鬱症的音樂劇 「近乎正常」台北封箱演出

音樂劇通常被認為是帶來歡笑、熱情與活力。很難想像，一部深度探討躁鬱症、甚至把各種藥丸放進歌詞的百老匯音樂劇，不但摘下東尼獎、普立茲等戲劇大獎、還擁有跨越國界、世界巡演的魅力。明天( 19日)起於台北表演藝術中心大劇院登場的「NEXT TO NORMAL 近乎正常」，就是這樣一齣充滿神奇魔力的音樂劇。

故事由美國郊區看似平凡的一家四口展開。看似「正常」的背後，是飽受躁鬱症之苦的母親、家庭成員各自不同的苦痛，失去親人的傷痛、結束生命、藥物濫用、乃至於現代精神病學的爭議等議題。「NEXT TO NORMAL 近乎正常」透過強烈的搖滾音樂節奏，將精神健康議題搬上舞台，帶領觀眾思考「什麼才是正常的家庭生活」。

全劇以寫實手法直面當代人熟悉的精神議題──憂鬱、躁鬱、藥物依賴與家庭關係。紐約時報劇評表示，當前百老匯的演出，沒有一齣像「NEXT TO NORMAL 近乎正常」一樣，「這麼直接得令人揪心，甚至絞心。」

「NEXT TO NORMAL 近乎正常」自2009年首演即獲11項東尼獎提名，最終奪下「最佳原創音樂」、「最佳編曲」、「最佳女主角」三項大獎，並與「RENT 吉屋出租」、「HAMILTON 漢彌爾頓」齊名，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇，堪稱當代音樂劇史上的重要里程碑。

這部戲的成功應該歸功於寫實和詩意的巧妙穿插。劇中女主角戴安娜可以在連珠炮唱出十多種精神病藥丸的名字後，又能吟唱「但我想念山脈/我想念令人眩暈的高度/所有狂躁、神奇的日子/以及黑暗壓抑的夜晚」這樣優美如詩的句子。

為了製作這部以精神疾病為主題的音樂劇，製作人基特和約基諮詢了無數專業人士，包括基特的岳父—精神病學家Anthony Pietropinto。劇中醫生的一段歌詞：「醫學有魔力嗎？你知道沒有，我們知道這並不完美，但這就是我們所擁有的一切」便是來自基特和岳父的真實對話。「近乎正常」在紐約上演後，許多觀眾表達劇中的家庭問題和精神病用藥等描述貼切親身經歷、而「近乎正常」用音樂和台詞鼓舞了在黑暗中摸索的他們。

此次重製版由2023年原版人馬再次聯手，由導演孫自怡與音旅美樂總監張玉玫攜手執導，特邀旅美演員張雅涵、百老匯美籍演員 Ellis Gage，以及台灣實力派演員江翊睿、鍾琪、德仔（賈培德）、楊宣哲同台飆戲，六位演員搭配六位現場樂手，共同為觀眾帶來震撼人心的舞台體驗。

「《近乎正常》不僅是一齣音樂劇，更像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。它用音樂擁抱脆弱，讓觀眾在劇場裡，看見愛與理解如何在傷口中綻放。」製作人陳午明透露，本次台北演出結束後，《近乎正常》將在台灣正式封箱，不再規劃後續場次，呼籲觀眾務必把握這最後的感動機會。 百老匯搖滾音樂劇《Next to Normal 近乎正常》將於12月19日至21日於台北表演藝術中心大劇院封箱演出。圖／活性界面製作

商品推薦