有行旅／遊清邁聚落 訪電影祕境
泰北清邁從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。由文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。
四季飯店二連泊、精品旅宿安納塔拉三連泊；體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」；走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。
有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」6天5夜旅程，明年2月27日至3月4日。旅程說明會報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。
