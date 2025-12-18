聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／遊清邁聚落 訪電影祕境

聯合報／ 本報訊

泰北清邁從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。由文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。

四季飯店二連泊、精品旅宿安納塔拉三連泊；體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」；走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

有行旅「清邁  微風中的美麗與藝術」6天5夜旅程，明年2月27日至3月4日。旅程說明會報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網

清邁 蔣勳 飯店 電影

延伸閱讀

許瑞奇飾變裝皇后遭父質疑 殺青仍想將角色留心裡

蔡淑臻「女外科」猶遭詛咒！薛仕凌閃兵惹爭議「一直有關心他」

阿湯哥包場奏效！「國寶」衝進奧斯卡15強　台灣笑納3700萬

「主題曲歌聲好耳熟」竟是神秘大咖獻聲！青春5人幫闖鬧鬼劇院求生存　她面臨演技最大考驗

相關新聞

有行旅／遊清邁聚落 訪電影祕境

泰北清邁從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。由文化導覽者領路，走訪...

金子半之助×LULU豬「聯名御守、公仔」登場！湊湊「聖誕火鍋餐」開賣

因應聖誕聚餐的需求，連鎖火鍋「湊湊火鍋．茶憩」今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，其中包括「肉肉聖誕樹」，另外還有全...

內科最美咖啡館告別！Moooon River明年1月熄燈 15年瑞光路傳奇成絕響

陪伴內湖科技園區走過15年的咖啡館「Moooon River Cafe & Books」，即將成為絕響。店家透過社群媒體...

凜冽冬日的暖心閃耀情意 Harry Winston節慶珠寶推薦

隨著歲末節慶將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下的Forget-Me-Not、Lily Clus...

「添好運」插旗桃園 限時送飲品、抵用金50元！鴨覓連4天「烤鴨8折」

插旗全球11國的連鎖港式餐廳「添好運」，即日起於家樂福桃園經國店開設「添好運　桃園經國店」，為品牌第16間、桃園首間門市...

新光三越春節禮品集結258款「7成初登場」 4大韓系、3大日系伴手禮首登台

再兩個月就是農曆春節，新光三越今年春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。