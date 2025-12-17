快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

金子半之助×LULU豬「聯名御守、公仔」登場！湊湊「聖誕火鍋餐」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金子半之助與LULU豬聯名推出「午餐肉天丼」。圖／金子半之助提供
金子半之助與LULU豬聯名推出「午餐肉天丼」。圖／金子半之助提供

因應聖誕聚餐的需求，連鎖火鍋「湊湊火鍋．茶憩」今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，其中包括「肉肉聖誕樹」，另外還有全新推出的「魚子醬蝦滑」，並可享「指定啤酒加購買1送1」與「松葉蟹加購」優惠。

今年聖誕套餐中的「肉肉聖誕樹」，使用極上澳洲和牛元寶肉M4、極上澳洲和牛眼肉M7等2種澳洲和牛部位，堆疊成為雙樹形狀，並以紅蘿蔔星星點綴，為餐桌增添打卡樂趣，每份799元。全新推出的「魚子醬蝦滑」則使用蝦肉蝦滑與德國魚子醬製成，呈現奢華滋味，每份300元。另外還有應景的「叮叮噹-荔枝芝士球」同步登場。

湊湊聖誕套餐提供2～10人份，每套2,459元起。活動期間完成打卡任務，「肉肉聖誕樹」加購現折100元。另外點購任一聖誕套餐，「日本松葉蟹」原價4,999元，加購優惠價3,999元。

繼12月1日起推出「LULU豬」聯名活動後，「金子半之助」將於12月21日起推出第二波聯名週邊。活動期間點購「午餐肉天丼（359元）」，即可以99元加購「LULU豬事順利御守」盲包1個，共有「LU來LU開心、LULU豬事順利、財運豬通、睡後收入、吃飽圓滾滾」等5款造型，適合粉絲蒐集。

自12月25日起，再將推出「LULU豬天丼公仔套餐」，內含聯名餐點「午餐肉天丼」或「經典天丼」任一品項，還有「LULU豬天丼公仔」預購單，原價1,059元，限時預購價999元。此次推出的「LULU豬天丼公仔」將LULU豬結合金子半之助代表性的佐賀有田燒瓷碗與鳳尾蝦食材元素，可當作公仔或置物架使用。憑預購單可於1月19日起於原門市取貨。

針對會員，12月31日前於全台金子半之助門市點購任一經典天丼主餐，可兌換「鳳尾蝦」1份。另外在台中LaLaport北館1F設置LULU豬主題「豬光閃耀許願池-快閃櫃」，1月31日前，憑快閃櫃發票即可至金子半之助台中LaLaport門市免費升級99元套餐。

「金子半之助」將推出「LULU豬事順利御守」盲包，共有5款造型。圖／金子半之助提供
「金子半之助」將推出「LULU豬事順利御守」盲包，共有5款造型。圖／金子半之助提供
湊湊火鍋推出應景的「肉肉聖誕樹」與「魚子醬蝦滑」。圖／湊湊火鍋提供
湊湊火鍋推出應景的「肉肉聖誕樹」與「魚子醬蝦滑」。圖／湊湊火鍋提供
金子半之助「LULU豬天丼公仔套餐」，內含指定餐點與「LULU豬天丼公仔」。圖／金子半之助提供
金子半之助「LULU豬天丼公仔套餐」，內含指定餐點與「LULU豬天丼公仔」。圖／金子半之助提供
「湊湊火鍋今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，雙人價2,459元起。圖／湊湊火鍋提供
「湊湊火鍋今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，雙人價2,459元起。圖／湊湊火鍋提供

套餐 聖誕樹 火鍋 LaLaport

延伸閱讀

達美樂「頂鮭豪牛披薩」現省421！漢堡王雙層牛肉堡餐現省97再送公仔

李多慧《明星開拍中》挑戰TWS撒嬌舞　與陳漢典開心自拍存Lulu手機裡

偷抽甘蔗的守護神！台南玉井噍吧哖文化園區公仔「糖甘」吸睛亮相

聖誕手搖優惠！康青龍「焙芽Q奶」第2杯半價+穿聖誕裝再折 TEA TOP「3品項才99元」 聖誕老狗狗系列限時3天

相關新聞

星宇航空以台灣味深化機上餐點 機場貴賓室獨家引進台灣精品茶飲

星宇航空持續以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲得「500盤」、「...

「添好運」插旗桃園 限時送飲品、抵用金50元！鴨覓連4天「烤鴨8折」

插旗全球11國的連鎖港式餐廳「添好運」，即日起於家樂福桃園經國店開設「添好運　桃園經國店」，為品牌第16間、桃園首間門市...

金子半之助×LULU豬「聯名御守、公仔」登場！湊湊「聖誕火鍋餐」開賣

因應聖誕聚餐的需求，連鎖火鍋「湊湊火鍋．茶憩」今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，其中包括「肉肉聖誕樹」，另外還有全...

內科最美咖啡館告別！Moooon River明年1月熄燈 15年瑞光路傳奇成絕響

陪伴內湖科技園區走過15年的咖啡館「Moooon River Cafe & Books」，即將成為絕響。店家透過社群媒體...

凜冽冬日的暖心閃耀情意 Harry Winston節慶珠寶推薦

隨著歲末節慶將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下的Forget-Me-Not、Lily Clus...

新光三越春節禮品集結258款「7成初登場」 4大韓系、3大日系伴手禮首登台

再兩個月就是農曆春節，新光三越今年春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。