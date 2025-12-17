金子半之助×LULU豬「聯名御守、公仔」登場！湊湊「聖誕火鍋餐」開賣

因應聖誕聚餐的需求，連鎖火鍋「湊湊火鍋．茶憩」今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，其中包括「肉肉聖誕樹」，另外還有全新推出的「魚子醬蝦滑」，並可享「指定啤酒加購買1送1」與「松葉蟹加購」優惠。

今年聖誕套餐中的「肉肉聖誕樹」，使用極上澳洲和牛元寶肉M4、極上澳洲和牛眼肉M7等2種澳洲和牛部位，堆疊成為雙樹形狀，並以紅蘿蔔星星點綴，為餐桌增添打卡樂趣，每份799元。全新推出的「魚子醬蝦滑」則使用蝦肉蝦滑與德國魚子醬製成，呈現奢華滋味，每份300元。另外還有應景的「叮叮噹-荔枝芝士球」同步登場。

湊湊聖誕套餐提供2～10人份，每套2,459元起。活動期間完成打卡任務，「肉肉聖誕樹」加購現折100元。另外點購任一聖誕套餐，「日本松葉蟹」原價4,999元，加購優惠價3,999元。

繼12月1日起推出「LULU豬」聯名活動後，「金子半之助」將於12月21日起推出第二波聯名週邊。活動期間點購「午餐肉天丼（359元）」，即可以99元加購「LULU豬事順利御守」盲包1個，共有「LU來LU開心、LULU豬事順利、財運豬通、睡後收入、吃飽圓滾滾」等5款造型，適合粉絲蒐集。

自12月25日起，再將推出「LULU豬天丼公仔套餐」，內含聯名餐點「午餐肉天丼」或「經典天丼」任一品項，還有「LULU豬天丼公仔」預購單，原價1,059元，限時預購價999元。此次推出的「LULU豬天丼公仔」將LULU豬結合金子半之助代表性的佐賀有田燒瓷碗與鳳尾蝦食材元素，可當作公仔或置物架使用。憑預購單可於1月19日起於原門市取貨。

針對會員，12月31日前於全台金子半之助門市點購任一經典天丼主餐，可兌換「鳳尾蝦」1份。另外在台中LaLaport北館1F設置LULU豬主題「豬光閃耀許願池-快閃櫃」，1月31日前，憑快閃櫃發票即可至金子半之助台中LaLaport門市免費升級99元套餐。 「金子半之助」將推出「LULU豬事順利御守」盲包，共有5款造型。圖／金子半之助提供 湊湊火鍋推出應景的「肉肉聖誕樹」與「魚子醬蝦滑」。圖／湊湊火鍋提供 金子半之助「LULU豬天丼公仔套餐」，內含指定餐點與「LULU豬天丼公仔」。圖／金子半之助提供 「湊湊火鍋今年冬天推出適合多人共享的聖誕限定套餐，雙人價2,459元起。圖／湊湊火鍋提供

