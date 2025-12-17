內科最美咖啡館告別！Moooon River明年1月熄燈 15年瑞光路傳奇成絕響

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Moooon River Cafe & Books」供應各式歐式餐點。圖／摘自Moooon River Cafe & Books臉書粉絲團
陪伴內湖科技園區走過15年的咖啡館「Moooon River Cafe & Books」，即將成為絕響。店家透過社群媒體表示，因為股東異動，「Moooon River Cafe & Books」即將於1月底告一段落。

「Moooon River Cafe & Books」是空間走教堂風格的文青咖啡館，在繁忙的內科以極少數堅持提供「無鄰座、半包廂空間、不限時使用」的友善空間而廣受歡迎，店裡每個座位都設有插座並提供檯燈，無線網路也是免費供應，同時提供大量書籍供閱讀。

「Moooon River Cafe & Books」不僅是咖啡廳，更是許多劇迷眼中的熟悉場景。創辦人Eric Y.在公告中感性回顧，這15年來，店內不僅承載了破百支偶像劇、廣告與MV的拍攝，更見證了數十場浪漫求婚，甚至曾獲選「全台十大最美咖啡廳」，也是全台第一個提供「床座位」的咖啡館，同時也是內科唯一一家獨立書店

除了友善的空間，「Moooon River Cafe & Books」最讓老客人不捨的是那份「暖心」。多年來，店家堅持將收益5%捐助偏鄉孩童，將商業與公益結合。創辦人表示，這15年來見證了萬場聚會、萬次靈感的誕生，更幸運的是擁有堅實的團隊與支持多年的老朋友，讓這間店成為台北長青名店之一。

「Moooon River」營業進入倒數計時的消息一出，粉絲紛紛不捨留言，「Oh my GOD」、「很喜歡你們的店，加油」、「很喜歡這裡的氛圍，預祝品牌可以延續」。

「Moooon River Cafe & Books」是空間走教堂風格的文青咖啡館。圖／摘自Moooon River Cafe & Books臉書粉絲團
