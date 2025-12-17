凜冽冬日的暖心閃耀情意 Harry Winston節慶珠寶推薦

隨著歲末節慶將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下的Forget-Me-Not、Lily Cluster、Winston Cluster、Winston Candy與New York系列頂級珠寶，以細膩工藝與詩意設計，在凜冽冬日中，將情意暖心傳遞。

以柔美花瓣為靈感的Forget-Me-Not系列透過粉紅與藍色藍寶石、紅寶石與鑽石交織，以花瓣具象了閃耀盛放，系列中一只雙環的鑽石與紅寶石戒指，似有芬芳化為指尖纏繞、芬芳滿屋。Lily Cluster系列則回溯1940年代美學，無論是項鍊或戒指、多選用圓形明亮式與馬眼型切工鑽石鑲嵌，尤其三瓣鏤空花瓣的不對稱設計別具個性，因而將百合花之美簡約凝鍊、隨身配戴。

品牌經典的Winston Cluster系列則象徵著冬季的典雅，每一抹光芒都像慶祝著餐桌、城市街道上的光芒與背後帶來了幸福聯想。而一旦提到城市，別忘了源自大都會紐約的Harry Winston，其New York系列頂級珠寶將第五大道的壯麗、曼哈頓天際線的絢爛，以頂級珠寶喚醒了城市節奏活力，該系列中一款718 Marble Marquetry祖母綠鑽石項鍊便嚴選多達182顆圓形明亮式切工鑽石、10顆長錐型切工鑽石與及27顆祖母綠，將星空的閃耀，化為永恆心意。

歲末年終，甜美的滋味得以讓人感受到豐盛，Winston Candy系列粉色尖晶石耳環則選用兩顆粉色尖晶石為主石，並以水滴型糖果色寶石加以特殊排列鑲嵌，創造出如漩渦般的色彩流轉，也像耶誕或新年時刻的燦爛花火、甜美相伴。 海瑞溫斯頓，勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供 海瑞溫斯頓，Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石墜鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供 海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石耳環，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供 海瑞溫斯頓，New York頂級珠寶系列718 Marble Marquetry祖母綠鑽石項鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

商品推薦