快訊

老翁結帳卡關…一票人排隊苦等15分鐘 「神秘女客」1招解困境全店傻了

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

凜冽冬日的暖心閃耀情意 Harry Winston節慶珠寶推薦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下多個珠寶、頂級珠寶系列，以嚴選寶石、詩意設計，將情意閃耀傳遞。圖／海瑞溫斯頓提供
瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下多個珠寶、頂級珠寶系列，以嚴選寶石、詩意設計，將情意閃耀傳遞。圖／海瑞溫斯頓提供

隨著歲末節慶將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下的Forget-Me-Not、Lily Cluster、Winston Cluster、Winston Candy與New York系列頂級珠寶，以細膩工藝與詩意設計，在凜冽冬日中，將情意暖心傳遞。

以柔美花瓣為靈感的Forget-Me-Not系列透過粉紅與藍色藍寶石、紅寶石與鑽石交織，以花瓣具象了閃耀盛放，系列中一只雙環的鑽石與紅寶石戒指，似有芬芳化為指尖纏繞、芬芳滿屋。Lily Cluster系列則回溯1940年代美學，無論是項鍊或戒指、多選用圓形明亮式與馬眼型切工鑽石鑲嵌，尤其三瓣鏤空花瓣的不對稱設計別具個性，因而將百合花之美簡約凝鍊、隨身配戴。

品牌經典的Winston Cluster系列則象徵著冬季的典雅，每一抹光芒都像慶祝著餐桌、城市街道上的光芒與背後帶來了幸福聯想。而一旦提到城市，別忘了源自大都會紐約的Harry Winston，其New York系列頂級珠寶將第五大道的壯麗、曼哈頓天際線的絢爛，以頂級珠寶喚醒了城市節奏活力，該系列中一款718 Marble Marquetry祖母綠鑽石項鍊便嚴選多達182顆圓形明亮式切工鑽石、10顆長錐型切工鑽石與及27顆祖母綠，將星空的閃耀，化為永恆心意。

歲末年終，甜美的滋味得以讓人感受到豐盛，Winston Candy系列粉色尖晶石耳環則選用兩顆粉色尖晶石為主石，並以水滴型糖果色寶石加以特殊排列鑲嵌，創造出如漩渦般的色彩流轉，也像耶誕或新年時刻的燦爛花火、甜美相伴。

海瑞溫斯頓，勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石墜鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石墜鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石耳環，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Winston Candy系列粉色尖晶石耳環，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，New York頂級珠寶系列718 Marble Marquetry祖母綠鑽石項鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓，New York頂級珠寶系列718 Marble Marquetry祖母綠鑽石項鍊，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

鑽石 珠寶 戒指

延伸閱讀

從新專輯到紀錄片 泰勒絲橫掃流行文化的2025年 穿搭細節引領時尚風潮

嘉義101「甜點放題2.0」來了！「6款珠寶櫃甜點、每日出爐麵包」499元暢吃 高顏值「法式檸檬塔、提拉米蘇千層」吃回本

最華麗的鑽石描繪皚皚白雪美景 蕭邦以絕美高級珠寶迎接冬季

22歲荷蘭王儲艾瑪莉亞戴百年鑽飾亮相，比肩瑪克西瑪王后展雍容氣場

相關新聞

星宇航空以台灣味深化機上餐點 機場貴賓室獨家引進台灣精品茶飲

星宇航空持續以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲得「500盤」、「...

「添好運」插旗桃園 限時送飲品、抵用金50元！鴨覓連4天「烤鴨8折」

插旗全球11國的連鎖港式餐廳「添好運」，即日起於家樂福桃園經國店開設「添好運　桃園經國店」，為品牌第16間、桃園首間門市...

內科最美咖啡館告別！Moooon River明年1月熄燈 15年瑞光路傳奇成絕響

陪伴內湖科技園區走過15年的咖啡館「Moooon River Cafe & Books」，即將成為絕響。店家透過社群媒體...

凜冽冬日的暖心閃耀情意 Harry Winston節慶珠寶推薦

隨著歲末節慶將至，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了品牌旗下的Forget-Me-Not、Lily Clus...

新光三越春節禮品集結258款「7成初登場」 4大韓系、3大日系伴手禮首登台

再兩個月就是農曆春節，新光三越今年春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮。

南台灣備受矚目的餐廳！米其林一星方蒔上菜 化冬日記憶為餐桌風景

來自高雄的「方蒔the FRONT HOUSE」，今年於《2025臺灣米其林指南》頒獎典禮上，同時摘下一星與「米其林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。