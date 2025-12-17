聽新聞
「添好運」插旗桃園 限時送飲品、抵用金50元！鴨覓連4天「烤鴨8折」
插旗全球11國的連鎖港式餐廳「添好運」，即日起於家樂福桃園經國店開設「添好運 桃園經國店」，為品牌第16間、桃園首間門市。店內設有88席座位，透過吉祥數字寓意所有進店的賓客都能添好運發達、大發財。除此之外，桃園經國店獨家推出新品「薑蔥蓉蒸雞飯」，售價168元，套餐組合268元。
為慶祝新店開幕，首5日推出早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金；持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈「98元飲品」1杯，還有會員限定禮品等。開幕期間，現場單筆消費滿1,200元，再享抽獎活動，有機會享當筆消費8折、9折等優惠方案，完成打卡任務另可獲贈好運小禮。
新潮烤鴨品牌「鴨覓」第二家門市將於12月22日正式進駐微風南山，店內主打「片皮烤鴨」料理，並提供「一鴨多吃」的多元選項，同時推出多人烤鴨套餐與多款特色料理。
為歡慶新店開幕，鴨覓信義南山店於12月18日至12月21日展開試營運，期間推出「烤鴨套餐8折」優惠；並於12月22日正式開幕日後，再推出一系列限定活動。12月22日至12月24日，凡至店內消費即可獲得「紅酒單杯」1杯，送完為止。完成指定打卡任務即有機會獲贈整隻烤鴨，還有餐飲兌換券等不同贈禮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
