新光三越春節禮品集結258款「7成初登場」 4大韓系、3大日系伴手禮首登台
再兩個月就是農曆春節，新光三越今年春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮。
針對小家庭圍爐需求，新光三越集結5大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店，從陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春年菜，到米其林星級單品台北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、台北喜來登請客樓御品佛跳牆等，一次備齊圍爐年菜。
同時，日韓風潮持續火熱，首度引進三清洞Samchungdong、母父堂、Busan BADA SAND、Paris Baguette巴黎貝甜共4大韓系超人氣伴手禮品牌首登台；日系伴手禮陣容亦擴大規模，網羅桂新堂、たねや、C3 TIRAMISÙ 3大日本初登台品牌。今起消費者可於全台新光三越各分店、新光三越APP搶先預購。
4大韓系伴手禮首度登包含：人氣超高的首爾三清洞Samchungdong的SOSAND奶油三明治夾心餅／EGGROLL蛋捲、EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕、被封為釜山必買No.1奶油餅的Busan BADA SAND奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜ECHIRE艾許貓舌餅。
首度登台3大日系伴手禮：愛知縣百年蝦餅名店桂新堂、1872年創立的滋賀縣和菓子老舖たねや、年銷6000萬顆東京車站人氣必買伴手禮品牌提拉米蘇專賣店C3 TIRAMISÙ。另外還有小倉山莊特別推出新光三越獨家限定紅色風敷包裝的花之雪大鐵盒、日本皇室御用和菓子老鋪虎屋也首度將店內人氣豆餡燒菓帶到台灣。
為了讓消費者方便採買，新光三越亦特別打造大宗購買優惠專區，精選12款千元內即可入手的春節禮盒，包含：星野製果布丁銅鑼燒、金山紅桔事花生8入+保冷袋禮盒、聖保羅喜悅禮盒等，一次購買10盒以上可享9.5折專屬優惠。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言