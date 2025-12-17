星宇航空以台灣味深化機上餐點 機場貴賓室獨家引進台灣精品茶飲

星宇航空持續以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲得「500盤」、「500甜」肯定的《元紀．台灣菜》，以「家的味道」為核心精神推出2026年長程線全新機上餐點。除了機上餐點，星宇航空也獨家引進台灣精品級茶飲「吃茶三千」，提透過兩款精選現萃飲品，將台灣茶文化以最純粹、精緻的方式呈現給全球旅客。

星宇航空表示，《元紀．台灣菜》以台灣在地食材與當代料理語彙，將島嶼風土與人情滋味帶上高空。此次合作首次推出頭等艙「睡前套餐」，專為長程航班設計，考量旅客休息前的用餐需求，提供份量適中、節奏精簡、風味細膩且呈現台灣特色的料理。主廚李彥錡以「家的餐桌」為靈感，推出糖蒜鮑魚、馬告泡椒雞肉捲、陳皮燉牛頰盅、茶燻海鱸魚與元紀炒米粉等菜色。

商務艙則以「一口一島嶼」為概念，串聯山珍及海味，從鹿港野生烏魚子、宜蘭抱卵香魚，到澎湖米苔目與紅心芭樂甜點，展現台灣四季食材的多元樣貌。雙方亦將《元紀．台灣菜》款待藏茶的美好文化延伸至機艙，餐後提供招牌經典元紀熟普，為整段飛行帶來層次豐富且細膩的味覺體驗。

星宇航空指出，除了機上餐飲也在位於桃機第二航廈的貴賓室獨家引進台灣精品茶飲品牌，以嚴選台灣優質茶葉與專利萃茶技術聞名的「吃茶三千」，此次推出兩款茶飲，包括招牌「水仙桂花蜜」，以桂花烏龍搭配百香花蜜香，風味清雅順口；以及星宇航空限定茶底「鮮果百匯」，選用連續五年榮獲三星ITI認證的松針綠茶，結合當季台灣水果，展現茶果交融的層次口感，預計1月初正式上線。

星宇航空表示，為確保風味穩定呈現，星宇航空同步引進吃茶三千獨家研發的CCSC智能萃茶機，透過高溫加壓與客製化參數設定，精準萃取茶葉精華，讓旅客在候機期間也能享有如精品茶館般的現萃品質。未來將持續引入頂級餐飲與茶飲品牌，深化貴賓室體驗，打造結合台灣風味與高端服務的航空美學。 「鮮果百匯」選用連續五年獲得三星ITI認證的松針綠茶作為基底，搭配當季台灣寶島水果，為星宇航空限定茶底配置。「水仙桂花蜜」以桂花烏龍茶交織淡雅百香花蜜香，入口順口清香。圖／星宇航空提供 此次合作以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在萬呎高空。圖／星宇航空提供 星宇航空貴賓室引進吃茶三千獨家研發CCSC智能萃茶機，以高溫加壓技術精準萃取茶葉精華，最大限度保留茶湯的香氣、甘甜與層次。圖／星宇航空提供

