超商雙雄搶包裹經濟！小七、全家導入「數位憑證皮夾」強化取件效率

台灣超商包裹量連年攀升，取件流程優化已成零售通路競爭焦點。超商雙雄17日同步響應政策，加碼「數位化取件」服務，統一超（2912）7-ELEVEN 與全家（5903）導入「數位憑證皮夾」，借助身分認證流程數位化，大幅縮短門市作業時間並強化用戶黏著度，包裹經濟競爭進入新階段。

7-ELEVEN表示，自12月初便於全台近400家門市推廣「數位憑證皮夾」，首波開放「門市包裹取貨」服務加入，12月24日起服務將拓展至全台逾7,200家7-ELEVEN門市，為全台據點最綿密的「數位憑證皮夾」推廣平台。

7-ELEVEN自2018年即首創OPENPOINT APP「零元認證條碼」領取包裹服務，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹領取服務數位化，解決消費者忘了攜帶身分證件到門市領取包裹的痛點，憑智慧型手機開啟OPENPOINT APP取貨條碼嗶一下即可光速認證，縮減門市店員人工身分認證的作業程序，同時加快網購族領取包裹的便民體驗，一年使用人次高達3,300萬。瞄準多元化、數位化的超商包裹取貨需求，未來消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE即可秒速完成包裹取貨流程。

全家數位金融部部長劉東豪表示，近年透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，將可節省人員過往辨識證件時間，亦為包裹數位化取件新選擇。

全家近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，更可透過APP精準掌握包裹貨態。

商品推薦