PEDRO風格美包Dream Plaza限時概念店一次看 4千元起入手人氣Demi包

PEDRO即起至2月28日在台北信義商圈Dream Plaza一樓打造限時概念店，呈現品牌最具代表性的Demi系列包款，概念店的設計靈感也呈現Demi 包款的優雅輪廓與平衡比例，以柔和弧度雕塑空間氛圍。

Demi系列自上市以來，以自由多元的搭配特性與低調俐落的設計，成為PEDRO的人氣包款。設計靈感源自經典Hobo輪廓，融合優雅弧度與結構設計，在Dream Plaza的限時概念店也陳列台灣限定四款顏色的Demi包款。

2025年，Grano皮革以其具辨識度的俐落質感與柔軟特性，延伸運用至PEDRO熱門Demi系列，涵蓋Demi超大號皮革手提包、Demi Maxi皮革肩背包、Asher皮革托特包及James皮革背包等多款經典包款。而Grano皮革的製程，每一張皮革經嚴謹挑選，厚度精準調校至2.0mm，具備包款結構支撐與柔韌度，這些採用Grano皮革打造的包袋，會隨著時間與使用頻率，自然醞釀為柔軟摺痕與沉穩光澤，展現百搭實用、低調奢華的特質。

而PEDRO全真皮包款價位帶其實相當親民，像是Demi皮革經典包4,290元、Demi Maxi皮革肩背包4,990元、Asher皮革托特包5,690元、James皮革背包6,990元，讓中意PEDRO低調簡約風格包款的人都能無負擔的擁有。 Demi系列簡約俐落的設計風格，男女都適宜。圖／PEDRO提供 Asher皮革托特包5,690元。圖／PEDRO提供 PEDRO即起至2月28日在台北信義商圈Dream Plaza一樓打造限時概念店。圖／PEDRO提供 James皮革背包6,990元。圖／PEDRO提供 PEDRO即起至2月28日在台北信義商圈Dream Plaza一樓打造限時概念店。圖／PEDRO提供 Demi皮革經典包，各4,290元。圖／PEDRO提供

