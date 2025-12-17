快訊

頂級珠寶捕捉冬季美！ANNA HU花蝶捎來春天消息 豆葉珠寶迎品牌新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
胡茵菲（右）配戴印象百合祖母綠胸針與何超瓊出席全球首屆GPHJ高級珠寶大獎。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
隨著季節更迭，由華裔珠寶藝術家胡茵菲創立的同名珠寶品牌ANNA HU高訂珠寶推出四款以冬季為靈感的作品，並藉創作表達對春天的期待。源自以中國二十四節氣為靈感的蝶舞系列新作「安暖立冬蝴蝶胸針」及「冬至滿福蝴蝶胸針」，以翩翩蝴蝶為主角，藍紫色調捕捉冬日的凜冽，點綴深藏的希望翠綠。

而「印象春蘭祖母綠耳環」與「印象百合祖母綠胸針」，都是胡茵菲攜手百年傳奇珠寶MOUSSAIEFF合作的設計，精挑色調蓬勃鮮活的心形切割祖母綠作為主石，搭配鈦金屬勾勒花瓣自然舒展的生動取曲線與靈動姿態，以栩栩如生的姿態預示春天新生與活力的悄然萌發。

而日前於台北信義區開設全新展間的豆葉珠寶（Redwood Fine Jewelry），也迎來品牌創立20多年來難得的大型珠寶展「經典到現代——傳承與創新」。創辦人暨設計師陳正勳（Chen）深耕台灣頂級消費族群，除了從歐洲精挑曾為皇室和上流社會珍藏的珠寶，更多則是自己的設計創作。他擅長從古典汲取創新的靈感，透過異材質搭配、稀有素材的運用、以及以現代科技強化傳統工法的方式，打造深受貴婦喜愛的高級訂製珠寶。

展出作品中的緬甸紅寶石鑽石項鍊，採用古典的項鍊形式揉合當代時裝風格，巧妙運用花式切割的鑽石與水滴形頂級緬甸紅寶石營造出垂墜感；藍寶石鑽石手鍊則精選珍稀的喀什米爾藍寶石搭配花瓣般的祖母綠變形切割鑽石，巧妙以不規則鋪排營造出視覺美感平衡；摩登感十足的蛋白石鑽石耳環，則以幾何形狀切割的蛋白石搭配鑽石，蛋白石獨特的火光遊彩與切面鑽石的璀璨火光，交融出古典又現代的個性韻致。

MOUSSAIEFF by ANNA HU印象春蘭祖母綠耳環。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
豆葉珠寶水滴形緬甸紅寶鑽石項鍊。圖／豆葉珠寶提供
MOUSSAIEFF by ANNA HU印象百合祖母綠胸針。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
豆葉珠寶蛋白石鑽石耳環。圖／豆葉珠寶提供
ANNA HU安暖立冬蝴蝶胸針。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
豆葉珠寶創辦人暨設計師陳正勳。圖／豆葉珠寶提供
豆葉珠寶喀什米爾藍寶石鑽石手鍊。圖／豆葉珠寶提供
ANNA HU冬至滿福蝴蝶胸針。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
