快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

聽新聞
0:00 / 0:00

GD權志龍威力加持！CDG x GD聯名系列微風南山專門店 下周限量開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CDGｘGD聯名款Staff風衣（背面照），21,200元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款Staff風衣（背面照），21,200元。圖／喜事國際提供

先前曾傳出G-Dragon將與日本前衛品牌Comme des Garçons旗下支線品牌CDG聯名，近日負責代理CDG的喜事集團也正式宣布，將在CDG微風南山專門店開賣CDG x GD《Übermensch》聯名款，包含時間、價格都一次發表公佈。

將強大社群與娛樂影響力轉化為商業能量的G-Dragon，日前才有和高級珠寶腕錶Jacob & Co.的聯名PEACEMINUSONE「小雛菊」限量耳環，並可在台北101 SHH台北101概念店鑑賞與訂購；本次CDG與GD《Übermensch》的聯名系列將帶來包含托特包、連帽上衣、短T恤、美式風格教練夾克、棒球帽、風衣……合計10款單品，並將融合CDG與G-Dragon的專屬聯名LOGO，並將象徵突破自我框架的Übermensch與Automne-Hiver ’25–’26標記融入細節。

全系列單價約自2,680元（格紋圍巾）、3,980元（雙Logo T恤），以致最高單價的21,200元（Staff風衣）不等，同時本系列將為限量，台灣官方代理的喜事集團將在CDG微風南山專門店進行銷售，發行日期則為聖誕節前夕、2025年12月24日，地址為台北市信義區松智路17號2樓，售完為止。

由Comme des Garçons旗下支線潮牌CDG與GD《Übermensch》的聯名系列，將在下周於微風南山CDG專門店限量開賣。圖／喜事國際提供
由Comme des Garçons旗下支線潮牌CDG與GD《Übermensch》的聯名系列，將在下周於微風南山CDG專門店限量開賣。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款條紋教練夾克，17,200元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款條紋教練夾克，17,200元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款 雙LOGO短T-背面，3,980元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款 雙LOGO短T-背面，3,980元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款經典格紋圍巾，共有黑、綠二色，各為2,680元。圖／喜事國際提供
CDGｘGD聯名款經典格紋圍巾，共有黑、綠二色，各為2,680元。圖／喜事國際提供

微風南山 台北101 品牌 聖誕節

延伸閱讀

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

帥到以為時空錯亂！GD換回「黑髮狗啃瀏海頭」悲劇造型輕鬆消化 最會穿香奈兒的男人回來了

GD不忍了？MAMA 壓軸「丟1符號回嗆」臉臭到不行😡 台上爆氣＋翻白眼粉絲也嚇到

4大容易吸引「美女」的星座男，南韓明星代表曝光：GD獅子、玄彬天秤 你上榜了嗎？

相關新聞

PEDRO風格美包Dream Plaza限時概念店一次看 4千元起入手人氣Demi包

PEDRO即起至2月28日在台北信義商圈Dream Plaza一樓打造限時概念店，呈現品牌最具代表性的Demi系列包款，...

頂級珠寶捕捉冬季美！ANNA HU花蝶捎來春天消息 豆葉珠寶迎品牌新篇章

隨著季節更迭，由華裔珠寶藝術家胡茵菲創立的同名珠寶品牌ANNA HU高訂珠寶推出四款以冬季為靈感的作品，並藉創作表達對...

GD權志龍威力加持！CDG x GD聯名系列微風南山專門店 下周限量開賣

先前曾傳出G-Dragon將與日本前衛品牌Comme des Garçons旗下支線品牌CDG聯名，近日負責代理CDG的...

殷悅Melody辣秀長腿現身Max&Co. A11專門店 聖誕樹佈置心法無私分享

Max Mara集團旗下品牌Max & Co.今日為品牌新光三越新天地A11專門店重新開幕。佔地約20坪的明亮空間帶來2...

節慶穿搭與送禮一次搞定 Gap、UNIQLO冬日精選還有優惠新價格

迎接年底節慶，無論是為自己添一件新衣，或為家人、好友們準備一份心意，服裝是最貼近生活，也能展現情感的節慶禮物。平價時尚品...

「全家」響應數發部政策 即起4400店導入「數位憑證皮夾」包裹取件

全家便利商店全台4,400店即日起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。