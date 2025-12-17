聽新聞
0:00 / 0:00
GD權志龍威力加持！CDG x GD聯名系列微風南山專門店 下周限量開賣
先前曾傳出G-Dragon將與日本前衛品牌Comme des Garçons旗下支線品牌CDG聯名，近日負責代理CDG的喜事集團也正式宣布，將在CDG微風南山專門店開賣CDG x GD《Übermensch》聯名款，包含時間、價格都一次發表公佈。
將強大社群與娛樂影響力轉化為商業能量的G-Dragon，日前才有和高級珠寶腕錶Jacob & Co.的聯名PEACEMINUSONE「小雛菊」限量耳環，並可在台北101 SHH台北101概念店鑑賞與訂購；本次CDG與GD《Übermensch》的聯名系列將帶來包含托特包、連帽上衣、短T恤、美式風格教練夾克、棒球帽、風衣……合計10款單品，並將融合CDG與G-Dragon的專屬聯名LOGO，並將象徵突破自我框架的Übermensch與Automne-Hiver ’25–’26標記融入細節。
全系列單價約自2,680元（格紋圍巾）、3,980元（雙Logo T恤），以致最高單價的21,200元（Staff風衣）不等，同時本系列將為限量，台灣官方代理的喜事集團將在CDG微風南山專門店進行銷售，發行日期則為聖誕節前夕、2025年12月24日，地址為台北市信義區松智路17號2樓，售完為止。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言