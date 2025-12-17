GD權志龍威力加持！CDG x GD聯名系列微風南山專門店 下周限量開賣

先前曾傳出G-Dragon將與日本前衛品牌Comme des Garçons旗下支線品牌CDG聯名，近日負責代理CDG的喜事集團也正式宣布，將在CDG微風南山專門店開賣CDG x GD《Übermensch》聯名款，包含時間、價格都一次發表公佈。

將強大社群與娛樂影響力轉化為商業能量的G-Dragon，日前才有和高級珠寶腕錶Jacob & Co.的聯名PEACEMINUSONE「小雛菊」限量耳環，並可在台北101 SHH台北101概念店鑑賞與訂購；本次CDG與GD《Übermensch》的聯名系列將帶來包含托特包、連帽上衣、短T恤、美式風格教練夾克、棒球帽、風衣……合計10款單品，並將融合CDG與G-Dragon的專屬聯名LOGO，並將象徵突破自我框架的Übermensch與Automne-Hiver ’25–’26標記融入細節。

全系列單價約自2,680元（格紋圍巾）、3,980元（雙Logo T恤），以致最高單價的21,200元（Staff風衣）不等，同時本系列將為限量，台灣官方代理的喜事集團將在CDG微風南山專門店進行銷售，發行日期則為聖誕節前夕、2025年12月24日，地址為台北市信義區松智路17號2樓，售完為止。 由Comme des Garçons旗下支線潮牌CDG與GD《Übermensch》的聯名系列，將在下周於微風南山CDG專門店限量開賣。圖／喜事國際提供 CDGｘGD聯名款條紋教練夾克，17,200元。圖／喜事國際提供 CDGｘGD聯名款 雙LOGO短T-背面，3,980元。圖／喜事國際提供 CDGｘGD聯名款經典格紋圍巾，共有黑、綠二色，各為2,680元。圖／喜事國際提供

商品推薦