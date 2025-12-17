快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

聽新聞
0:00 / 0:00

殷悅Melody辣秀長腿現身Max&Co. A11專門店 聖誕樹佈置心法無私分享

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Melody以純絲緞面襯衫、立體剪裁外套搭配一條石墨灰羊毛混紡迷你裙，優雅知性。圖／MAX&Co.提供
Melody以純絲緞面襯衫、立體剪裁外套搭配一條石墨灰羊毛混紡迷你裙，優雅知性。圖／MAX&Co.提供

Max Mara集團旗下品牌Max & Co.今日為品牌新光三越新天地A11專門店重新開幕。佔地約20坪的明亮空間帶來2026春夏新品，以及與藝術家Pietro Terzini聯名、從電視購物得到靈感的趣味「1-800 Gift Alert」系列，現場並邀請「帶貨女神」Melody殷悅辣秀長腿、氣質站台。

雖然同樣出自Max Mara集團，但有別於Max Mara以駝色大衣聞名，Max & Co.則具有鮮明紅色為色彩辨識。今日Melody在現場造型選擇了一條石墨灰羊毛混紡迷你裙、立體剪裁外套並內搭純絲緞面襯衫。也由於Max&Co.的鮮紅色彩DNA，正合適於即將來臨的聖誕節或農曆新年，Melody並透露今年她在家中佈置了真實的聖誕樹，以及個人的設計心法。她透露其實聖誕樹每年都有流行趨勢，她喜歡穩重的氣息因此選擇了玫瑰色黃光，甚至在聖誕樹底座佈置了木質托籃，完美烘托出神似斯堪地那維亞的北歐暖心聖誕風格。

今日店上同時並陳列出Max & Co.與藝術家Pietro Terzini合作的&Co.LLABORATION系列「1-800 Gift Alert聯名系列」，是藝術家翻玩電視購物，將國外常見的「1-800」電話號碼定名為系列名稱。該系列並從服裝延伸至生活家居、旅行系列，包含趣味標語如「I Love Snap」、「Out of Office」、「Don’t Lose Me」紛紛出現在服裝、馬克杯甚至登機箱上，該系列單品並包含眼罩、家居服，以幽默感為生活注入滋味。

2026春夏系列Max&Co.則提出「新學院風」主張，像是粉色（或粉藍色）的格紋翻領針織Polo衫搭配牛仔褲，展現出非典型青春氣息，口袋長褲選擇以斜紋布拼接尼龍，輕快也休閒；連帽的咖啡外套與長褲都具備鬆緊帶設計，以創意獨特風格，捎來2026的春夏活力能量。

MAX&Co.反轉方型Logo T恤，8,400元。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.反轉方型Logo T恤，8,400元。圖／MAX&Co.提供
Melody今日出席Max&Co.新光三越A11專門店改裝重新亮相活動，並大秀長腿與知性。圖／MAX&Co.提供
Melody今日出席Max&Co.新光三越A11專門店改裝重新亮相活動，並大秀長腿與知性。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.小圓領針織衫並有著風趣標語，15,300元。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.小圓領針織衫並有著風趣標語，15,300元。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.粉藍字母標語箱型短版T恤，5,900元。圖／MAX&Co.提供
MAX&Co.粉藍字母標語箱型短版T恤，5,900元。圖／MAX&Co.提供
全新Max&Co.新光三越新天地A11專門店以明亮空間，點綴以品牌經典紅色細節。圖／MAX&Co.提供
全新Max&Co.新光三越新天地A11專門店以明亮空間，點綴以品牌經典紅色細節。圖／MAX&Co.提供

聖誕樹 藝術家 購物 聖誕節

延伸閱讀

TPBL／國王送球迷聖誕禮物！韓籍啦啦隊女神全恩菲加入應援

《聖誕五告讚！》段鈞豪父女超感動 影媒盛讚：大人小孩都會愛

凱基金聖誕公益市集熱

影／反詐有創意 潭北派出所門口紅磚壁爐和聖誕樹藏玄機

相關新聞

PEDRO風格美包Dream Plaza限時概念店一次看 4千元起入手人氣Demi包

PEDRO即起至2月28日在台北信義商圈Dream Plaza一樓打造限時概念店，呈現品牌最具代表性的Demi系列包款，...

頂級珠寶捕捉冬季美！ANNA HU花蝶捎來春天消息 豆葉珠寶迎品牌新篇章

隨著季節更迭，由華裔珠寶藝術家胡茵菲創立的同名珠寶品牌ANNA HU高訂珠寶推出四款以冬季為靈感的作品，並藉創作表達對...

GD權志龍威力加持！CDG x GD聯名系列微風南山專門店 下周限量開賣

先前曾傳出G-Dragon將與日本前衛品牌Comme des Garçons旗下支線品牌CDG聯名，近日負責代理CDG的...

殷悅Melody辣秀長腿現身Max&Co. A11專門店 聖誕樹佈置心法無私分享

Max Mara集團旗下品牌Max & Co.今日為品牌新光三越新天地A11專門店重新開幕。佔地約20坪的明亮空間帶來2...

節慶穿搭與送禮一次搞定 Gap、UNIQLO冬日精選還有優惠新價格

迎接年底節慶，無論是為自己添一件新衣，或為家人、好友們準備一份心意，服裝是最貼近生活，也能展現情感的節慶禮物。平價時尚品...

「全家」響應數發部政策 即起4400店導入「數位憑證皮夾」包裹取件

全家便利商店全台4,400店即日起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。