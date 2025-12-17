殷悅Melody辣秀長腿現身Max&Co. A11專門店 聖誕樹佈置心法無私分享

Max Mara集團旗下品牌Max & Co.今日為品牌新光三越新天地A11專門店重新開幕。佔地約20坪的明亮空間帶來2026春夏新品，以及與藝術家Pietro Terzini聯名、從電視購物得到靈感的趣味「1-800 Gift Alert」系列，現場並邀請「帶貨女神」Melody殷悅辣秀長腿、氣質站台。

雖然同樣出自Max Mara集團，但有別於Max Mara以駝色大衣聞名，Max & Co.則具有鮮明紅色為色彩辨識。今日Melody在現場造型選擇了一條石墨灰羊毛混紡迷你裙、立體剪裁外套並內搭純絲緞面襯衫。也由於Max&Co.的鮮紅色彩DNA，正合適於即將來臨的聖誕節或農曆新年，Melody並透露今年她在家中佈置了真實的聖誕樹，以及個人的設計心法。她透露其實聖誕樹每年都有流行趨勢，她喜歡穩重的氣息因此選擇了玫瑰色黃光，甚至在聖誕樹底座佈置了木質托籃，完美烘托出神似斯堪地那維亞的北歐暖心聖誕風格。

今日店上同時並陳列出Max & Co.與藝術家Pietro Terzini合作的&Co.LLABORATION系列「1-800 Gift Alert聯名系列」，是藝術家翻玩電視購物，將國外常見的「1-800」電話號碼定名為系列名稱。該系列並從服裝延伸至生活家居、旅行系列，包含趣味標語如「I Love Snap」、「Out of Office」、「Don’t Lose Me」紛紛出現在服裝、馬克杯甚至登機箱上，該系列單品並包含眼罩、家居服，以幽默感為生活注入滋味。

2026春夏系列Max&Co.則提出「新學院風」主張，像是粉色（或粉藍色）的格紋翻領針織Polo衫搭配牛仔褲，展現出非典型青春氣息，口袋長褲選擇以斜紋布拼接尼龍，輕快也休閒；連帽的咖啡外套與長褲都具備鬆緊帶設計，以創意獨特風格，捎來2026的春夏活力能量。 MAX&Co.反轉方型Logo T恤，8,400元。圖／MAX&Co.提供 Melody今日出席Max&Co.新光三越A11專門店改裝重新亮相活動，並大秀長腿與知性。圖／MAX&Co.提供 MAX&Co.小圓領針織衫並有著風趣標語，15,300元。圖／MAX&Co.提供 MAX&Co.粉藍字母標語箱型短版T恤，5,900元。圖／MAX&Co.提供 全新Max&Co.新光三越新天地A11專門店以明亮空間，點綴以品牌經典紅色細節。圖／MAX&Co.提供

