節慶穿搭與送禮一次搞定 Gap、UNIQLO冬日精選還有優惠新價格
迎接年底節慶，無論是為自己添一件新衣，或為家人、好友們準備一份心意，服裝是最貼近生活，也能展現情感的節慶禮物。平價時尚品牌以各自的語彙，回應人們在假期裡對溫暖、實用與風格的期待。
Gap節日禮物：舒適感與經典實用性
迎接耶誕、新年假期，Gap以溫暖旋律交織經典單品，推出全新「Give Your Gift」形象廣告，以音樂作為情感的橋樑，由新生代女歌手Sienna Spiro重新演繹Miley Cyrus經典名曲《The Climb》，並邀請了一組年齡橫跨8歲至72歲的合唱團，以歌聲打破年齡界線，跨世代的和聲象徵著希望與祝福的流動。
Gap也將這份心意具體化為節日系列服飾，將舒適感與經典實用性重新定義為節日禮物中真正的溫度與價值，讓送禮成為一份溫暖的陪伴，像是Cashsoft與經典的刷毛系列。CashSoft系列以柔軟針織技術打造近似羊絨的極致觸感，質地輕盈柔順、貼身舒適，是冬日衣櫥的質感之選，系列包含多款針織衫、外套與配件，滿足日常造型的多樣需求。
經典刷毛系列則以Gap標誌性的美式風格與布萊納小熊為基礎，選用優質絨毛材質提升保暖度與柔軟性，為連帽外套、上衣等冬季必備單品帶來更高實穿性，而布萊納小熊圓領上衣，將布萊納小熊成為紅色上衣的視覺中心，簡約中散發溫暖、愉悅的氣息。
UNIQLO交換禮物各種價位帶都準備好了
年底也是聚會、交換禮物的季節，UNIQLO挑選多款兼具設計、機能服飾推出年末佳節送禮攻略，還有眾多冬季LifeWear單品與大師聯名系列同步推出優惠新價格、以及期間限定優惠。包括有高機能保暖外套1,990元起的「耶誕暖心禮」；千元以下即能入手高品質又時尚的「耶誕時尚禮」；500元以下「耶誕交換禮」送禮，還有為孩童準備「耶誕暖寶禮」。為了讓耶誕送禮更輕鬆、更有節慶氛圍，UNIQLO推出期間限定聖誕小卡與禮物紙袋加購服務。凡單筆消費即可用3元加購限定紙袋，加購者，還有機會獲得隨袋附贈的耶誕小卡。
冬天日夜溫差大，UNIQLO多款機能外套帶來新價格。無縫羽絨連帽外套，無縫線設計並使用蓬鬆度750的高品質羽絨，帶來優秀保暖效果，優惠新價格3,490元；男裝Hybrid羽絨連帽外套，在易悶熱的背部內側區採用網眼布料，外側則為透氣設計、表面防潑水設計，優惠新價格3,490元。UNIQLO and JW ANDERSON PUFFTECH輕暖科技工裝外套以防潑水加工尼龍拼接燈芯絨領口，將機能與時尚融合，直降千元、優惠新價格1,990元。UNIQLO：C PUFFTECH輕暖科技短大衣採用PUFFTECH纖維科技、優惠新價格1,990元。
