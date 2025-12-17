聽新聞
0:00 / 0:00
「全家」響應數發部政策 即起4400店導入「數位憑證皮夾」包裹取件
全家便利商店全台4,400店即日起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。
「全家」數位金融部部長劉東豪表示，「全家」透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，近年陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇。
「全家」近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，更可透過APP精準掌握包裹貨態，提升查詢與操作的便利性。
●全家便利商店「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟：
步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證
步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code
步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言