「全家」響應數發部政策 即起4400店導入「數位憑證皮夾」包裹取件

全家便利商店全台4,400店即日起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。

「全家」數位金融部部長劉東豪表示，「全家」透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，近年陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇。

「全家」近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，更可透過APP精準掌握包裹貨態，提升查詢與操作的便利性。

●全家便利商店「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟：

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證 步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code 步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹

全家便利商店響應數位發展部「數位憑證皮夾」，提供免證件0元包裹取件服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店一站式包裹取件服務，主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能。圖／全家便利商店提供

全家便利商店透過數位科技優化第一線夥伴作業流程，未來將可節省人員辨識的時間，對消費者體驗更順暢、個資更安全。圖／全家便利商店提供

