響應數位發展部政策！7-ELEVEN、全家可憑「數位憑證皮夾」取件

為深化智慧零售生活體驗，超商雙雄7-ELEVEN、全家積極響應數位發展部政策，推廣「數位憑證皮夾」，打造一站式包裹取件服務。7-ELEVEN首波開放「門市包裹取貨」服務，12月24日起服務將拓展至全台逾7,200家7-ELEVEN門市；全家全台4,400店即起響應「數位憑證皮夾」政策，以會員APP三大便民服務打造數位一站式服務。

7-ELEVEN表示，發揮通路影響力，整合內外部資源成為數位社會的重要基石，自2018年領先同業首創OPENPOINT APP「零元認證條碼」領取包裹服務，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹領取服務數位化，解決消費者忘了攜帶身分證件到門市領取包裹的痛點，憑智慧型手機開啟OPENPOINT APP取貨條碼嗶一下即可光速認證，縮減門市店員人工身分認證的作業程序，同時加快網購族領取包裹的便民體驗，服務推出至今深受民眾喜愛，一年高達3,300萬人次使用。

為打造多元化、數位化的超商包裹取貨體驗，7-ELEVEN即日起響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入，消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。未來7-ELEVEN便民服務將滾動式響應政策結合各種生活應用情境，成為數位社會發展路上多元、友善、便利的生活服務平台。

同時，全家全台4400店即起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。

全家數位金融部部長劉東豪表示，全家透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，近年陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇。

全家近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，更可透過APP精準掌握包裹貨態，提升查詢與操作的便利性。

