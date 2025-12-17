快訊

李多慧超愛外送 一周Uber Eats點7次！首公開「好市多」必買美食清單

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats邀請啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，啟動「好事外送計畫」。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats邀請啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，啟動「好事外送計畫」。記者黃筱晴／攝影

歡慶好市多正式上線Uber Eats App滿6個月，Uber Eats宣布啟動「好事外送計畫」，邀請人氣啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，攜手外送合作夥伴，透過外送服務把感謝與驚喜送到更多人手中，也同步揭露平台最新消費趨勢與會員觀察。

此次「好事外送計畫」延續李多慧日前於社群平台號召粉絲留言分享「今年最想感謝的人」，並精選幸運粉絲，由李多慧親自將裝滿好市多人氣商品的「好事應援箱」送至對方手中，為歲末注入溫暖心意。

Uber Eats也公布好市多上線半年來的消費數據觀察，顯示「健康飲食」已成為好市多外送的消費主流，除了長年穩居冠軍的科克蘭美式大烤雞外，「科克蘭酪梨佐雞肉沙拉」、「石安牧場動福蛋」、「美國無籽綠葡萄」3樣健康食材也擠進前10榜單，顯示消費者在追求便利的同時，也重視飲食均衡與生活品質。

下單時段方面，上午10-11點與下午4-6點成為兩大高峰。前者多為辦公室補貨、會議餐食需求，後者則是上班族在下班前先行下單，回家即可料理晚餐，呈現「上班族即食、回家即煮」的即時採買行為。Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣指出，約有一半訂單都包含熟食，與到實體賣場採買的消費樣貌有明顯差異。

會員結構同樣成為亮點。數據顯示，透過Uber Eats App下單好市多次數最多的用戶來自新竹地區，是同時擁有Uber One並於App中綁定好市多會員的「雙會員」，半年累積下單41次，消費金額高達25萬元。近期統計亦顯示，雙會員平均每筆訂單可省下約300元，便利與優惠兼具，成為平台中消費力與黏著度最高的族群。

在高單價商品方面，Uber Eats也展現「什麼都點得到」的即時零售彈性。有來自新北的雙會員，單筆訂單金額超過4萬元，一次購入手鍊與旅遊類商品；而在Threads上，一則曖昧對象透過Uber Eats外送健身房會員卡邀請一起健身的貼文，更累積超過24萬次瀏覽，引發網友熱議。隨著聖誕節逼近，24吋LED聖誕花圈也衝上平台聖誕裝飾熱銷冠軍，其他像是匹克球組、水波爐等商品，持續刷新外送想像。

張祐欣表示：「從辦公室的臨時補貨，到家庭聚餐的節慶採買，我們觀察到用戶對即時性與彈性購物的需求持續攀升。」他也補充，目前平台上好市多品項數約維持在2,000項左右，並會依消費者喜好動態調整，同時觀察到整體客單價持續成長，只要外送合作夥伴能安全載運的商品，都有機會上線。

擔任「好事應援團長」的李多慧，也分享自己的好市多必買清單。身為烤肉控的她笑說，牛小排與醃製燒烤肉片是家中常備品，「以前去好市多都要自己扛，現在用Uber Eats，朋友還在路上，肉就先送到，完全不露餡。」為了維持訓練狀態，她也固定補充沙拉、新鮮蔬果與各式堅果，韓國餅乾零食則是她思鄉時的療癒食物。在行程忙碌時，外送服務就是她生活中的最佳救星。

外送合作夥伴的暖心故事，同樣是「好事外送計畫」的重要一環。送出最多好市多訂單的蘇先生回憶，曾將商品送至基隆七堵山區偏遠山莊，顧客見到順利送達時相當感動；這半年在好市多撿貨與搬運，甚至意外瘦了5公斤。另一位顏先生則分享，曾受會員委託外送蛋糕為女友慶生，代為親口說出「生日快樂」，讓他彷彿客串了月老角色。

Uber Eats邀請啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，啟動「好事外送計畫」。記者林士傑／攝影
Uber Eats邀請啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，啟動「好事外送計畫」。記者林士傑／攝影
李多慧擔任「Uber Eats應援團長」歲末送好事「好事多慧來！」。圖／Uber Eats提供
李多慧擔任「Uber Eats應援團長」歲末送好事「好事多慧來！」。圖／Uber Eats提供
Uber Eats公開好市多TOP 10熱銷榜近6個月的消費數據，品項出現「健康洗牌」。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats公開好市多TOP 10熱銷榜近6個月的消費數據，品項出現「健康洗牌」。記者黃筱晴／攝影
「好事外送計畫」由李多慧與外送好市多訂單最高的外送合作夥伴共同組成「Uber Eats應援團」。記者黃筱晴／攝影
「好事外送計畫」由李多慧與外送好市多訂單最高的外送合作夥伴共同組成「Uber Eats應援團」。記者黃筱晴／攝影

