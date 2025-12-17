快訊

黑白旋風再次襲來！7-ELEVEN、白種元跨界合作打造14道「創意韓食」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
黑白旋風再次襲來！7-ELEVEN跨界合作韓國美食家白種元，韓國直輸美味配方打造14道獨家創意韓味。圖／7-ELEVEN提供
黑白旋風再次襲來！7-ELEVEN跨界合作韓國美食家白種元，韓國直輸美味配方打造14道獨家創意韓味。圖／7-ELEVEN提供

Netflix《黑白大廚第二季》開播，韓式美食熱潮再攀升。7-ELEVEN自12月24日起與創下高收視率Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》評審白種元攜手合作，嚴選韓國直輸醬料，融合白種元監製的美味配方，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食，不僅有韓式洋釀拌拌炸雞、糯米參雞湯、韓式牛肉拌飯等經典韓式料理，也貼合時下年輕世代味蕾，首度推出韓式義大利麵、燉飯、起司洋芋燒等受到MZ世代歡迎的韓式洋食。

7-ELEVEN表示，受惠於韓劇、韓星加持，粉絲追星也連帶引發韓式料理熱潮，今年以來韓式鮮食商品討論度高，更已帶動相關類別業績雙位數成長。此次雙方聯名從正餐主食、配菜小點、湯品、御飯糰、創意土司、飲料共集結14款商品，新品主打使用白種元獨家醬料配方，標竿訪韓必吃、由白種元開設餐廳料理風味，以韓國直輸醬汁搭配在地食材翻玩變化，打造專屬超商韓系鮮食。

本次別具特色的商品為多款韓風洋食，為韓國知名美食家白種元首度與海外超商業者合作，由其監製並由7-ELEVEN鮮食團隊全新打造，雙方歷時將近半年時間開發，新品首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」低溫蒸烤保留漢堡排肉汁與香氣，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬、最後撒上摩佐起司，從風味到擺盤均相當講究，整體吃起來微辣濃郁。「辣牛肉甜奶油義大利麵」以韓式辣醬醃製牛後腿肉後炙烤，麵條吸附特調的韓式酸辣白醬，將義大利麵注入韓風。還有韓國年輕族群中相當流行的早餐、午茶小點「韓式鐵板風味厚吐司」有份量的厚土司夾上蔬菜烤蛋、火腿、起司與蔬菜，特調番茄醬讓風味更具層次；將經典與創意結合的「韓式辣起司年糕熱壓吐司」絕對是讓起司控著迷的澱粉炸彈。飲料推薦韓國時下流行喝法的韓系飲品「橙香葡萄柚紅茶」，果香層次分明，同時具有濃厚茶感，搭餐和飯後飲用都相當對味。

不僅如此，7-ELEVEN帶來正宗的韓式口味，以進口直輸韓式辣醬打造豐盛的韓食體驗，新品「辣醬烤豬肉便當」以秘製韓式辣醬醃烤豬肉，搭配韓式泡菜、雜菜冬粉、白飯與黃金太陽蛋，豐富配菜讓人食指大動。而備受學生族喜愛的「新極大御飯糰」也全新推出韓式海陸包醬口味，以韓國經典包飯醬調味為基底加入豐富的海陸餡料，份量飽滿、風味濃郁。另外還有多款經典的韓式料理滿足年輕客層需求，像是「韓式牛肉拌飯」、「韓式醬燉蛋」、「糯米參雞湯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」、「韓式辣醬起司洋芋燒」、「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」等韓式餐廳同款美食也重磅登場。

韓國時下流行喝法的韓系飲品「橙香葡萄柚紅茶」，果香層次分明，同時具有濃厚茶感，搭餐和飯後飲用都相當對味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月24日起推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食，圖為「韓式牛肉拌飯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與韓國美食家白種元跨界合作，從正餐主食、配菜小點、湯品、御飯糰、創意土司、飲料共推出14款商品。圖／7-ELEVEN提供
備受學生族喜愛的「新極大御飯糰」全新推出韓式海陸包醬口味，以韓國經典包飯醬調味為基底加入豐富的海陸餡料，份量飽滿、風味濃郁。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月24日起推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食，圖為「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月24日起與創下高收視率Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》評審白種元攜手合作，嚴選韓國直輸醬料，融合白種元監製的美味配方，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食。圖／7-ELEVEN提供
適逢《黑白大廚第二季》播出，7-ELEVEN藉由聯名策略展開全新美食跨界合作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出受到MZ世代歡迎的韓式洋食，預計將再以「美味」與「流量」創造市場話題。圖／7-ELEVEN提供
