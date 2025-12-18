哆啦A夢到高雄科工館 哆啦A夢聯名商品免費取

今年暑假在風靡大台北地區的《100%哆啦A夢&FRIENDS》巡迴特展移展高雄，上個月開展後，為南台灣掀起可愛的藍色旋風，而最醒目的仍然是12米高的巨型哆啦A夢！目前就座落在高雄科工館戶外，本周起現場更有來自德國頂級家用紙品Tempo哆啦Ａ夢聯名紙手帕，可愛爆棚的小贈品讓民眾免費帶回家。

本次哆啦A夢巡迴特展將展出135組等身公仔，是近年最大規模的展覽，Tempo也將帶來和哆啦A夢限量聯名的紙手帕，於本周與下周在科工館限量免費發送，包含「哆啦A夢」及「哆啦美」一共兩款可愛包裝，號召南台灣粉絲把握機會前往領取。Tempo是來自德國的高品質家用紙品品牌，1929年Tempo紙手帕的誕生，取代了需要花時間熨燙的傳統棉質紙手帕，以便利、衛生的優勢在歐洲掀起旋風，自於2022年進入台灣市場以來，其柔軟卻兼具強韌的頂級紙品成為台灣家庭愛用品牌。經典四層加厚紙手帕紙質柔軟厚實、濕水依然柔韌，擦臉擦嘴都舒適，使用時更不易留紙屑。超迷你的包裝很好攜帶，讓您隨時輕鬆保持衛生和優雅，更被網友比喻為「衛生紙界的LV」。為歡迎哆啦A夢抵達高雄，現場將限量贈送與哆啦A夢聯名的Tempo無香四層迷你紙手帕和清爽蘆薈濕式衛生紙迷你裝，兩款都是超迷你好隨身攜帶的包裝，是通勤上班族和戶外活動愛好者不可或缺的實用好物。紙手帕不僅在包裝上印有超吸睛的哆啦A夢和哆啦美，連紙巾上也有哆啦A夢主題印花，非常可愛又療癒！限量四層紙手帕本周五六日（12/19-12/21）、下周六日（12/27-12/28）於科工館1樓戶外或室內大廳發送，數量有限，送完為止。

由聯合數位文創主辦之《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》即日起在國立科學工藝博物館二樓特展廳舉行，本周五開始發放哆啦A夢聯名的限量款Tempo無香四層迷你紙手帕與濕式衛生紙，歡迎有興趣民眾把握時間前往。

