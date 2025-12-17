快訊

7-ELEVEN 全台門市年底啟用「數位憑證皮夾」！取包裹嗶一下就領走

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
為打造多元化、數位化的超商包裹取貨體驗，7-ELEVEN即日起響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入。圖／統一超提供
為打造多元化、數位化的超商包裹取貨體驗，7-ELEVEN即日起響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入。圖／統一超提供

深化智慧零售生活體驗，7-ELEVEN積極響應數位發展部政策，自12月初便於全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位憑證皮夾」，首波開放「門市包裹取貨」服務加入，12月24日起服務將拓展至全台逾7,200家7-ELEVEN門市，為全台響應政府政策、服務最綿密的「數位憑證皮夾」推廣平台。

7-ELEVEN發揮通路影響力，整合內外部資源成為數位社會的重要基石，自2018年領先同業首創OPENPOINT APP「零元認證條碼」領取包裹服務，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹領取服務數位化，解決消費者忘了攜帶身分證件到門市領取包裹的痛點，憑智慧型手機開啟OPENPOINT APP取貨條碼嗶一下即可光速認證，縮減門市店員人工身分認證的作業程序，同時加快網購族領取包裹的便民體驗，服務推出至今深受民眾喜愛，一年高達3,300萬人次使用。

為打造多元化、數位化的超商包裹取貨體驗，7-ELEVEN即日起響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入，消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。未來7-ELEVEN便民服務將滾動式響應政策結合各種生活應用情境，成為數位社會發展路上多元、友善、便利的生活服務平台。

