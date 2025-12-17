御嵿烤鴨品牌「鴨覓」插旗信義南山！搶高端中式餐飲市場

御嵿（3522）新潮烤鴨品牌「鴨覓」持續拓展都會核心商圈版圖，第二家門市「鴨覓」信義南山店正式進駐微風南山，鎖定信義計畫區高消費力與商務、聚餐需求，藉由門市空間升級與產品線深化，強化品牌在高端中式餐飲市場能見度。新店將於 12月18日至21日展開試營運，並於12月22日正式開幕。

御嵿表示，「鴨覓」自去年於大直美麗華開出首店以來，透過精緻的菜色規劃與消費者回饋，已快速建立品牌辨識度與來客基礎，並累積穩定的顧客支持，貢獻亮眼業績表現；而信義商圈作為台北百貨公司聚集與國際商務、旅客匯流的高端消費核心區，更是商務宴請及節慶聚餐的重要場域，對品牌向上定位與客單價提升具有戰略意義。

「鴨覓」信義南山店為品牌重要展店據點之一，除延續主打「片皮烤鴨」料理，透過「一鴨多吃」的菜單，完整運用全鴨食材，兼顧料理豐富度與減少食材的浪費。菜色設計亦跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，提供豐富且不受侷限的菜系選擇，同時推出多人烤鴨套餐，瞄準家庭聚會、好友聚餐與節慶慶祝等多元客群，滿足不同族群的用餐需求，提升客單價與翻桌效率。

在門市規劃上，信義南山店以「港式花樣年華」為設計主軸，融合復古港風與現代都會元素，透過空間分區與包廂彈性配置，提升聚餐私密性與舒適度，進一步拓展商務與高端客群。品牌亦同步導入餐酒搭配服務，強化整體用餐體驗，拉開與一般中式餐飲品牌的差異化。

御嵿表示「鴨覓」於試營運及正式營運初期均推出期間限定活動，期能快速累積來客數與品牌聲量，加速市場導入與品牌熱度發酵；後續亦將持續觀察實際營運表現、客群結構與商圈消費動能，滾動調整行銷與產品組合，強化「鴨覓」在高端餐飲市場的競爭優勢。

