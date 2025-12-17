快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

御嵿烤鴨品牌「鴨覓」插旗信義南山！搶高端中式餐飲市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
御嵿「鴨覓信義南山店」將於12月22日正式開幕，以一鴨多吃的豐富菜色，打造高端中式餐飲。 御嵿/提供
御嵿「鴨覓信義南山店」將於12月22日正式開幕，以一鴨多吃的豐富菜色，打造高端中式餐飲。 御嵿/提供

御嵿（3522）新潮烤鴨品牌「鴨覓」持續拓展都會核心商圈版圖，第二家門市「鴨覓」信義南山店正式進駐微風南山，鎖定信義計畫區高消費力與商務、聚餐需求，藉由門市空間升級與產品線深化，強化品牌在高端中式餐飲市場能見度。新店將於 12月18日至21日展開試營運，並於12月22日正式開幕。

御嵿表示，「鴨覓」自去年於大直美麗華開出首店以來，透過精緻的菜色規劃與消費者回饋，已快速建立品牌辨識度與來客基礎，並累積穩定的顧客支持，貢獻亮眼業績表現；而信義商圈作為台北百貨公司聚集與國際商務、旅客匯流的高端消費核心區，更是商務宴請及節慶聚餐的重要場域，對品牌向上定位與客單價提升具有戰略意義。

「鴨覓」信義南山店為品牌重要展店據點之一，除延續主打「片皮烤鴨」料理，透過「一鴨多吃」的菜單，完整運用全鴨食材，兼顧料理豐富度與減少食材的浪費。菜色設計亦跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，提供豐富且不受侷限的菜系選擇，同時推出多人烤鴨套餐，瞄準家庭聚會、好友聚餐與節慶慶祝等多元客群，滿足不同族群的用餐需求，提升客單價與翻桌效率。

在門市規劃上，信義南山店以「港式花樣年華」為設計主軸，融合復古港風與現代都會元素，透過空間分區與包廂彈性配置，提升聚餐私密性與舒適度，進一步拓展商務與高端客群。品牌亦同步導入餐酒搭配服務，強化整體用餐體驗，拉開與一般中式餐飲品牌的差異化。

御嵿表示「鴨覓」於試營運及正式營運初期均推出期間限定活動，期能快速累積來客數與品牌聲量，加速市場導入與品牌熱度發酵；後續亦將持續觀察實際營運表現、客群結構與商圈消費動能，滾動調整行銷與產品組合，強化「鴨覓」在高端餐飲市場的競爭優勢。

烤鴨 料理

延伸閱讀

2人同行1人半價！每月「兩餐日」來了 吃爆「年糕火鍋、韓式炸雞」 認準「這4家門市」爽嗑去

建築隔熱膜好處多 信義房屋：年前裝修是最佳時機

鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區

臺虎信義十周年玩翻街頭 快打旋風機台、拳擊機通通搬上街

相關新聞

響應「數位憑證皮夾」政策！7-ELEVEN首波開放「門市包裹取貨」使用

深化智慧零售生活體驗，7-ELEVEN積極響應數位發展部政策，自12月初便於全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位...

7-ELEVEN 全台門市年底啟用「數位憑證皮夾」！取包裹嗶一下就領走

深化智慧零售生活體驗，7-ELEVEN積極響應數位發展部政策，自12月初便於全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位...

御嵿烤鴨品牌「鴨覓」插旗信義南山！搶高端中式餐飲市場

御嵿（3522）新潮烤鴨品牌「鴨覓」持續拓展都會核心商圈版圖，第二家門市「鴨覓」信義南山店正式進駐微風南山，鎖定信義計畫...

用餐送A5和牛、排骨酥、鮮魷！王品「連開7間鍋物店」員林、新店都有

王品集團在2025年末積極展店，12月共有4個鍋物品牌、共7店開張。其中「石二鍋 南崁特力屋店」和「聚 員林中山店」已接...

從新專輯到紀錄片！泰勒絲橫掃流行文化的2025年 穿搭細節引領時尚風潮

在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲（Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025 年，除了全新專輯《The...

中華電信今宣布與迪士合作 5G高資費用戶每月249元即可加購高級方案

中華電信今（17）日宣布與迪士尼合作，民眾申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。