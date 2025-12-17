聽新聞
用餐送A5和牛、排骨酥、鮮魷！王品「連開7間鍋物店」員林、新店都有
王品集團在2025年末積極展店，12月共有4個鍋物品牌、共7店開張。其中「石二鍋 南崁特力屋店」和「聚 員林中山店」已接連開幕，「青花驕」新店民權店將在12月21日煥新迎賓、再於12月22日開設「台北信義A11店」。接著「和牛涮」新店民權店將於12月23日開幕、台南仁德家樂福和台中文心五權西店，都將在12月29日接連亮相，提供民眾更豐富的用餐去處。
迎接新店陸續開幕，12月21日至4月底，憑「青花驕」社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，可享「多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸」3選1。另外針對新店開幕，「和牛涮」品牌官方LINE好友領券並內用768(含)以上套餐，招待「日本A5和牛」1份。
此外，「聚」已正式落腳彰化縣員林市中山路二段、福寧宮旁，讓員林民眾可以就近用餐。即日起至1月15日，凡於員林中山店內用消費兩客單人套餐，每桌招待「鮮魷」一份。針對冬至到來，12月20日至12月21日，全台「聚」自助吧供應「熱紅豆湯圓」。12月21日至12月22日到「石二鍋」內用消費滿248元，招待「芝麻小湯圓」。
