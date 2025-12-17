快訊

中華電信今宣布與迪士合作 5G高資費用戶每月249元即可加購高級方案

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信今日宣布與迪士尼合作，民眾申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案。（美聯社）

中華電信今（17）日宣布與迪士尼合作，民眾申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。

迪士尼在全球多元的業務範疇包括影業、串流服務、電視、ESPN、主題樂園與度假區、遊輪、假期體驗、以及消費性商品等。

Disney+是華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容。

自2021年起，華特迪士尼開始在亞太地區為Disney+製作原創內容，至今已在平台上推出超過155部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品。

中華電信與國際影視平台合作，持續為觀眾創造多贏模式輕鬆享受優質娛樂體驗，即日起提供精采5G申辦首年優惠，主資費月繳999元以上，享5G行動網路及每月249元 Disney+高級方案的加購優惠（原價335元/月）；寬頻用戶新申請、升速或續約HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年享每月249元Disney+高級方案之加購優惠，合約期間可省逾千元。

中華電信行動或HiNet光世代用戶，申辦本土最受歡迎OTT Hami Video的電視運動館或影劇館+服務，同時搭配Disney+高級方案，首年每月只要335元（原價每月534元），不僅可觀賞包括12月24日重磅登場的青龍獎影帝玄彬主演影集「韓國製造」等Disney+獨家影劇，還能暢看Hami Video電視運動館內運動、新聞、綜合、兒少等多元頻道，或影劇館+「等待京道」、「Love Me」、「火星女王」、「看看你有多愛我」、「進行曲」、「名偵探柯南 獨眼的殘像」等豐富影視內容。

Disney 迪士尼 運動 中華電信

