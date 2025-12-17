快訊

從新專輯到紀錄片！泰勒絲橫掃流行文化的2025年 穿搭細節引領時尚風潮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
泰勒絲手提黑色皮革Coussin PM包，腳穿黑色皮革Donna靴子。圖／路易威登提供
泰勒絲手提黑色皮革Coussin PM包，腳穿黑色皮革Donna靴子。圖／路易威登提供

在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲（Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025 年，除了全新專輯《The Life of a Showgirl》的推出，本月更在Disney+ 頻道上檔《Taylor Swift｜The Eras Tour｜The End of an Era》紀錄片迷你影集，完整回顧這位流行文化偶像多年舞台生涯、創作歷程與私下樣貌。鏡頭之外，泰勒絲的穿搭風格同樣成為解讀她時代精神的重要線索。

從影集中不斷切換的舞台造型到日常私服可以發現，泰勒絲擅長透過單品堆疊個人符碼，造型中的復古、浪漫與力量感同時並存，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正是她近年的最佳時尚夥伴之一：無論是巡演空檔、街拍私服，甚至現身球賽看台，她總能選用LV的包包、珠寶、和腕表，為造型畫龍點睛。

無疑，泰勒絲偏好具結構感與歷史感的包款。源自品牌硬箱傳統的Side Trunk，以S形金屬鎖扣與護角勾勒輪廓，經典又摩登；Coussin 以柔軟羊皮壓印Monogram，搭配粗鍊條，則替浪漫裙裝注入搖滾張力；結合金屬護角與鉚釘細節的Camera Box，是都會穿搭的吸睛亮點。

泰勒絲也擅長運用珠寶和腕表作為造型亮點。鏤空花朵造型的Ombre Blossom高級珠寶活潑又優雅；Le Damier de Louis Vuitton則以鑽石與黃金鋪陳出經典中性的格紋圖案，而休閒時髦又略帶知性的的Tambour腕表，可甜可鹹，則是小天后近期穿搭的心頭好。

OMBRE BLOSSOM玫瑰K金鑲鑽戒指，73,500元。圖／路易威登提供
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。圖／路易威登提供
Donna黑色小牛皮長靴，81,500元。圖／路易威登提供
泰勒絲手提Camera Box手袋，並戴上兩枚路易威登高級珠寶系列的Ombre Blossom金色戒指，以及Tambour黃金腕表。圖／路易威登提供
泰勒絲攜帶黑色皮革Side Trunk PM包。圖／路易威登提供
Side Trunk PM黑色小牛皮包，12萬9,000元。圖／路易威登提供
泰勒絲背著黑色的Coussin PM包。圖／路易威登提供
泰勒絲穿著黑色羅紋針織套頭衫、黑色迷你A字裹身裙、黑色Legacy高筒皮靴和黑色Coussin PM手提包。圖／路易威登提供
Coussin PM黑色小羊皮肩背包，15萬3,000元。圖／路易威登提供
泰勒絲配戴Tambour金色腕表。圖／路易威登提供
泰勒絲戴著黑色LV Spark針織帽，身穿黑色Monogram提花針織外套、黑色喇叭針織裙，以及配戴Le Damier高級珠寶系列的黃金鑲鑽手鐲和戒指與 Tambour金色腕表。圖／路易威登提供
泰勒絲配戴路易威登Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列之黃K金及鑽石粗版手鐲。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton黃K金鑲鑽粗版手鐲，68萬5,000元。圖／路易威登提供
Camera Box，11萬5,000元。圖／路易威登提供
Tambour黃K金40毫米自動腕表，193萬元。圖／路易威登提供
穿搭 珠寶 腕表 泰勒絲

