從新專輯到紀錄片！泰勒絲橫掃流行文化的2025年 穿搭細節引領時尚風潮
在流行文化與時尚版圖中，泰勒絲（Taylor Swift）始終是一個無法被忽視的存在。2025 年，除了全新專輯《The Life of a Showgirl》的推出，本月更在Disney+ 頻道上檔《Taylor Swift｜The Eras Tour｜The End of an Era》紀錄片迷你影集，完整回顧這位流行文化偶像多年舞台生涯、創作歷程與私下樣貌。鏡頭之外，泰勒絲的穿搭風格同樣成為解讀她時代精神的重要線索。
從影集中不斷切換的舞台造型到日常私服可以發現，泰勒絲擅長透過單品堆疊個人符碼，造型中的復古、浪漫與力量感同時並存，而路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正是她近年的最佳時尚夥伴之一：無論是巡演空檔、街拍私服，甚至現身球賽看台，她總能選用LV的包包、珠寶、和腕表，為造型畫龍點睛。
無疑，泰勒絲偏好具結構感與歷史感的包款。源自品牌硬箱傳統的Side Trunk，以S形金屬鎖扣與護角勾勒輪廓，經典又摩登；Coussin 以柔軟羊皮壓印Monogram，搭配粗鍊條，則替浪漫裙裝注入搖滾張力；結合金屬護角與鉚釘細節的Camera Box，是都會穿搭的吸睛亮點。
泰勒絲也擅長運用珠寶和腕表作為造型亮點。鏤空花朵造型的Ombre Blossom高級珠寶活潑又優雅；Le Damier de Louis Vuitton則以鑽石與黃金鋪陳出經典中性的格紋圖案，而休閒時髦又略帶知性的的Tambour腕表，可甜可鹹，則是小天后近期穿搭的心頭好。
