星宇航空攜手《元紀．台灣菜》 萬呎高空打造台灣味

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空公關長梁文龍致贈星宇航空飛機模型予寶元紀企業營運長暨副總經理盛緒平。星宇航空提供
星宇航空餐飲布局再出招!以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲得「500盤」、「500甜」肯定的《元紀．台灣菜》，推出2026年長程線全新機上餐點。

此次合作以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在萬呎高空，讓旅客在長程飛行中，也能細細品味熟悉且溫暖的台灣滋味。

《元紀．台灣菜》以台灣在地食材為本，融合多元文化與當代美學，於傳統之中注入創新思維，讓料理承載情感與故事。主廚李彥錡秉持對食材的尊重與料理的執著，細膩以當代手法演繹台灣料理，展現如回家般溫潤而真誠的款待之道。此次星宇航空與《元紀．台灣菜》的合作，不僅是餐飲的交流，更是一場將台灣島嶼風土與人情滋味帶向世界的文化旅程。

本次合作首度以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，專為長程航班旅客設計，考量乘客於飛行休息前的用餐需求，貼心提供份量適中、用餐時間精簡的精緻選項，同時完整呈現台灣料理的特色與細膩風味。

睡前套餐以「家的餐桌」為靈感，嚴選當季在地食材，《元紀．台灣菜》擅長層層堆疊醬汁與香氣，打造一席溫潤的入眠前饗宴。前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」，糖蒜源自早年以糖醃漬蒜頭來延長保存的記憶風味，搭配彈嫩鮑魚，層次分明；馬告則以其獨特的檸檬、薑與胡椒香氣，與泡椒的爽脆辛香交織，捲入桂丁雞中，為喚醒味蕾揭開序幕。

湯品「陳皮燉牛頰盅」以牛骨、雞骨與蔬果慢熬兩日，融入陳皮清香，搭配肥嫩和牛頰，溫潤順口。主菜「茶燻海鱸魚」選用紅茶茶葉低溫茶燻，呈現細緻魚肉與淡雅茶香，先品嚐海鱸魚本身的茶燻風味，再搭配自製香蒜椒鹽粉與蜜金棗醬，展現三種層次滋味；另一道主菜「元紀炒米粉」則以雞油炒香蝦乾、豬五花與高麗菜，再加入新竹日曬風乾米粉拌炒，重現台灣經典古早味。甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」以古法熬製杏仁露，融合鹿港麵茶的濃郁香氣，入口滑順，為這席睡前晚宴畫下柔和句點。

商務艙套餐則以「一口一島嶼」為概念，從山間竹筍、河川香魚到海味烏魚子與果香芭樂，精選台灣四季旬味，串聯山珍及海味。開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」以金門高粱酒炙燒烏魚子，搭配季節鮮筍與塔皮，鹹香與清甜交織。前菜「醋溜軟絲鮮蔬」以爽口軟絲搭配多款時蔬，酸甜清新；「燒汁香魚」選用宜蘭抱卵母香魚，以特製醬汁慢煨六小時，入口綿密回甘。

湯品「陳年普洱竹笙燉雞湯」加入元紀董事長珍藏的2012年熟普洱，與桂丁雞一同燉煮，湯色清澈、茶香幽遠。主菜「茶燻伊比利豬梅肉」先滷後燻，茶香淡雅、肉質鮮嫩；「金瓜澎湖米苔目」則以金瓜泥、雞湯與澎湖米苔目拌炒，鹹甜交融、口感彈潤。甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」以紅心芭樂取代傳統芒果，搭配柚香與亞答枳果實，展現清新果香的現代詮釋。

《元紀．台灣菜》同時以款待藏茶的美好而聞名，至餐廳用餐的客人皆能品嚐餘韻回甘的好茶，本次合作亦將此特色延續至高空，旅客在機艙中享用完精緻餐點後，星宇航空也會為旅客端上一杯招牌的經典元紀熟普，為整段飛行帶來層次豐富且細膩的味覺體驗。

星宇航空此次與《元紀．台灣菜》的合作，期望讓旅客不僅是體驗一趟飛行，更是一場穿梭台灣山海風土、品味家常滋味的美食旅程。未來星宇航空也將持續攜手台灣頂尖餐飲品牌，將最具代表性的台灣味推向國際舞台，讓世界在高空中認識台灣。

星宇航空此次合作以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈。星宇提供
星宇航空與米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」合作長程線機上餐點，2026年1月起於頭等艙。星宇提供
主廚李彥錡擅長在保留經典風味的同時，透過技法與食材搭配激盪出新意。星宇航空
