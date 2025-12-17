星宇航空攜手《元紀．台灣菜》 萬呎高空打造台灣味

星宇航空餐飲布局再出招!以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星，並獲得「500盤」、「500甜」肯定的《元紀．台灣菜》，推出2026年長程線全新機上餐點。

此次合作以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在萬呎高空，讓旅客在長程飛行中，也能細細品味熟悉且溫暖的台灣滋味。

《元紀．台灣菜》以台灣在地食材為本，融合多元文化與當代美學，於傳統之中注入創新思維，讓料理承載情感與故事。主廚李彥錡秉持對食材的尊重與料理的執著，細膩以當代手法演繹台灣料理，展現如回家般溫潤而真誠的款待之道。此次星宇航空與《元紀．台灣菜》的合作，不僅是餐飲的交流，更是一場將台灣島嶼風土與人情滋味帶向世界的文化旅程。

本次合作首度以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，專為長程航班旅客設計，考量乘客於飛行休息前的用餐需求，貼心提供份量適中、用餐時間精簡的精緻選項，同時完整呈現台灣料理的特色與細膩風味。

睡前套餐以「家的餐桌」為靈感，嚴選當季在地食材，《元紀．台灣菜》擅長層層堆疊醬汁與香氣，打造一席溫潤的入眠前饗宴。前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」，糖蒜源自早年以糖醃漬蒜頭來延長保存的記憶風味，搭配彈嫩鮑魚，層次分明；馬告則以其獨特的檸檬、薑與胡椒香氣，與泡椒的爽脆辛香交織，捲入桂丁雞中，為喚醒味蕾揭開序幕。

湯品「陳皮燉牛頰盅」以牛骨、雞骨與蔬果慢熬兩日，融入陳皮清香，搭配肥嫩和牛頰，溫潤順口。主菜「茶燻海鱸魚」選用紅茶茶葉低溫茶燻，呈現細緻魚肉與淡雅茶香，先品嚐海鱸魚本身的茶燻風味，再搭配自製香蒜椒鹽粉與蜜金棗醬，展現三種層次滋味；另一道主菜「元紀炒米粉」則以雞油炒香蝦乾、豬五花與高麗菜，再加入新竹日曬風乾米粉拌炒，重現台灣經典古早味。甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」以古法熬製杏仁露，融合鹿港麵茶的濃郁香氣，入口滑順，為這席睡前晚宴畫下柔和句點。

商務艙套餐則以「一口一島嶼」為概念，從山間竹筍、河川香魚到海味烏魚子與果香芭樂，精選台灣四季旬味，串聯山珍及海味。開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」以金門高粱酒炙燒烏魚子，搭配季節鮮筍與塔皮，鹹香與清甜交織。前菜「醋溜軟絲鮮蔬」以爽口軟絲搭配多款時蔬，酸甜清新；「燒汁香魚」選用宜蘭抱卵母香魚，以特製醬汁慢煨六小時，入口綿密回甘。

湯品「陳年普洱竹笙燉雞湯」加入元紀董事長珍藏的2012年熟普洱，與桂丁雞一同燉煮，湯色清澈、茶香幽遠。主菜「茶燻伊比利豬梅肉」先滷後燻，茶香淡雅、肉質鮮嫩；「金瓜澎湖米苔目」則以金瓜泥、雞湯與澎湖米苔目拌炒，鹹甜交融、口感彈潤。甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」以紅心芭樂取代傳統芒果，搭配柚香與亞答枳果實，展現清新果香的現代詮釋。

《元紀．台灣菜》同時以款待藏茶的美好而聞名，至餐廳用餐的客人皆能品嚐餘韻回甘的好茶，本次合作亦將此特色延續至高空，旅客在機艙中享用完精緻餐點後，星宇航空也會為旅客端上一杯招牌的經典元紀熟普，為整段飛行帶來層次豐富且細膩的味覺體驗。

星宇航空此次與《元紀．台灣菜》的合作，期望讓旅客不僅是體驗一趟飛行，更是一場穿梭台灣山海風土、品味家常滋味的美食旅程。未來星宇航空也將持續攜手台灣頂尖餐飲品牌，將最具代表性的台灣味推向國際舞台，讓世界在高空中認識台灣。

