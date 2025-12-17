「主廚級肉乾」新食代！台意思吉Ｘ五星名廚王輔立推聯名禮盒

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
擅長料理牛肉的五星名廚王輔立與「DAISUKI台意思吉」跨界聯名推出春節禮盒。圖/台意思吉提供
擅長料理牛肉的五星名廚王輔立與「DAISUKI台意思吉」跨界聯名推出春節禮盒。圖/台意思吉提供

來自台北舊城區、傳承三代肉品批發專業且深耕牛肉乾技藝的「DAISUKI 台意思吉」，首度與五星名廚王輔立跨界聯名推出全新「厚切牛肉乾」系列。這項合作，也代表台灣肉乾產業跨入「主廚聯名」新食代，新品主打2026丙午年限定「丙午吉好」聯名春節禮盒

禮盒名稱的「丙午」，為2026馬年年份；「吉好」不僅取自品牌名 中的「吉」字，象徵吉利與極好，其台語發音也近似「朋友真好」，傳遞新年團聚、感謝與祝福的心意。

此次聯名厚切牛肉乾選用的是美國板腱，以厚切打造口感，在紮實嚼感的同時也維持軟嫩彈性，入口飽滿多汁、層次分明。此外，主廚王輔立以西餐料理思維設計調味比例，在鹹香、甜度與香料之間取得平衡，使厚切牛肉乾不只是零食，也很適合搭配紅酒、啤酒或茶飲。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

DAISUKI台意思吉表示，此次聯名的起點，是希望讓更多人發現「肉乾可以很日常，卻也可以做到很講究」，「這次與王輔立合作，就是希望把他最擅長的牛肉料理思維帶進大家熟悉的牛肉乾裡，將這份日常小食提升為細膩、有層次的主廚級享受。」

王輔立也分享，自己對這次聯名的期待在於「讓台灣經典食物，用職人的方式被重新看見」，「我希望這款厚切牛肉乾，不只是好吃，而是每一口都能感受到肉質、火候與風味的平衡。無論是年節佐酒、看電影、或簡單一個人的夜晚，這都是一款可以陪伴、也值

得慢慢品味的產品。」

台意思吉系列禮盒售價在650~1800元間，洽詢電話：02-2995-3917，官網：http://www.daisuki-tw.com。

厚切牛肉乾不只是零食，也很適合搭配紅酒、啤酒或茶飲。圖/台意思吉提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】




「DAISUKI台意思吉」2026春節推出「丙午吉好」禮盒，意喻馬年極好。圖/台意思吉提供
「DAISUKI台意思吉」2026春節推出「丙午吉好」禮盒，意喻馬年極好。圖/台意思吉提供

