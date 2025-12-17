喝一口變可愛！金色三麥草莓啤酒回歸 新品草莓桃子調酒IG姐妹圈瘋傳

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SUNMAI金色三麥鮮果草莓啤酒天然口感與清爽滋味，加上並添加金色三麥招牌龍眼蜜，適合當作聚餐開場。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冬日姊妹聚喝什麼？繼去年創下亮眼銷售佳績後，SUNMAI金色三麥今年再度以爆量真實鮮果為核心，推出2款在IG姐妹圈瘋傳的草莓系飲品——再度人氣回歸的「鮮果草莓啤酒」與全新夢幻「草莓桃子調酒」。

金色三麥相信，冬季裡的草莓不只是一種季節限定的甜美，更是「好事發生」的甜香訊號，象徵著把每一個平凡時刻變得可愛的能力。因此，這兩款酒飲都圍繞著真實鮮果與自然甜香，希望點亮冬季裡所有充滿心意的聚會時光。

回歸的「鮮果草莓啤酒」，是以100%天然草莓果實釀造，香氣真實，口感上則追求酸甜的精妙平衡與清爽不膩口。其輕盈的滋味，特別適合當作派對開始時的暖場第一瓶，搭配鹹食小酌更是暢快過癮，能快速營造輕鬆氛圍，是人見人愛的討喜選擇。

全新亮相的「草莓桃子調酒」，則是以「Drink me！喝一口奇幻微醺魔法」為概念。它將濃郁的草莓香氣，與桃子的甜潤尾韻完美結合，入口瞬間彷彿被啟動了奇幻開關，層次分明充滿驚喜。這款俏皮的調酒，特別適合交換禮物、姐妹下午茶或任何想要熱鬧升溫的夜晚。這款調酒先前以輕巧瓶試水溫時，曾創下單月完銷六萬罐的驚人成績，足見草莓與桃子在冬季碰撞出的奇幻魅力，確實令人難以抵擋。

兩款新品除了在7-ELEVEN、家樂福、全聯福利中心、全家便利商店等零售通路上架外，也在金色三麥旗下微兜、BAC、兜咖啡共同推出，讓消費者不僅能在通路買到，也為冬季美好聚會提供更多選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥草莓桃子調酒呈現鮮明的草莓與蜜桃的果香，口感微酸甜爽口，層次分明充滿驚喜適合熱鬧的派對氛圍。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
