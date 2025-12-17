王品鍋物年底大爆發！青花驕、和牛涮、聚、石二鍋12月連開7店　

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團12月有4個鍋物品牌、共7店開張，「石二鍋 南崁特力屋店」和「聚 員林中山店」已接連開幕，12月21日「青花驕」新店民權店將煥新迎賓。王品/提供
王品集團12月有4個鍋物品牌、共7店開張，「石二鍋 南崁特力屋店」和「聚 員林中山店」已接連開幕，12月21日「青花驕」新店民權店將煥新迎賓。王品/提供

王品集團（2727）年末展店馬不停蹄，12月有4個鍋物品牌、共7店開張，「石二鍋 南崁特力屋店」和「聚 員林中山店」已接連開幕，12月21日「青花驕」新店民權店將煥新迎賓、12月22日台北信義A11店開幕。接著「和牛涮」新店民權、台南仁德家樂福和台中文心五權西店，都將接連亮相。本周日適逢冬至，「聚」和「石二鍋」皆準備湯圓給鍋友，為新的一年迎來圓滿好兆頭。

精品級麻辣鍋「青花驕」新店民權店12月21日煥新亮相，並將於12月23日迎來2樓新鄰居-人氣吃到飽火鍋「和牛涮」，12月22日「青花驕」更將進駐新光三越信義A11館5樓，為信義區增添一處椒香麻辣新據點。12月21日至4月底，憑「青花驕」社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，享人氣好禮多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸三選一，與驕客相見歡。

「和牛涮」12月積極拓點搶年末聚餐商機，除12月23日開張的新店民權店，12月29日台南仁德家樂福店、台中文心五權西店也雙雙點亮招牌，品牌總店數擴張至16間，各地鍋友都能嚐到和牛壽喜燒雙吃，並無限享用人氣餐點辛香炙燒和牛壽司和焦糖卡士達鯛魚燒。歡慶新店開幕，品牌官方LINE好友領券並內用768(含)以上套餐，招待日本A5和牛1份。

員林鄉親敲碗成功，「聚」已正式落腳彰化縣員林市中山路二段、福寧宮旁，總算不必出城就能吃到肉肉瀑布、經典湯底札幌熊起司牛奶湯和蔬食豐富的自助吧。即日起至明年1月15日，在員林中山店內用消費兩客單人套餐，就招待每桌鮮魷一份。明年1月31日前在全台「聚」還吃得到選用加拿大優質穀飼牛的雪花牛，加拿大牛肉帶有穀物香氣，油花均勻肉質細緻，選購任一款含有雪花牛的套餐都能品嚐。

因應本周日冬至，12月20日-12月21日全台「聚」自助吧供應暖呼呼的熱紅豆湯圓。12月21日-12月22日到「石二鍋」內用消費滿248元，就招待芝麻小湯圓，帶給鍋友圓滿好兆頭。

王品集團

