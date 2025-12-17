鬼滅、K-pop獵魔女團誰第一？ 2025神回顧十大最強動畫

2025動畫IP競爭全面升溫

2025年多部動畫電影強片齊發，高票房與高討論度作品接連登場，呈現出競爭白熱化的市場態勢。從持續推出劇場版的鬼滅之刃、迎來關鍵篇章的進擊的巨人，到睽違多年回歸的動物方城市2，再加上在串流平台上快速累積聲量的Kpop獵魔女團，今年的動畫電影檔期，呈現出前所未有的多樣面貌。在作品密集登場的情況下，哪些動畫能真正被反覆討論，哪些又只是短暫話題，也成為2025年動畫市場最值得觀察的現象之一。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定2025年1月1日至12月7日期間，以「2025年上映的動畫電影」的網路討論熱度作為觀察切點，分析各大動畫IP在社群平台上的整體聲量表現，並據此整理出2025年度最受關注的十大動畫IP。究竟是哪個動畫IP成功殺破重圍，成為討論焦點？完整榜單一次看。

No.10 膽大黨

Muse木棉花-TW

電影名稱：《膽大黨：邪視》

首映：2025年5月30日

膽大黨是日本漫畫家龍幸伸創作的漫畫，自2021年4月起於集英社旗下的少年Jump+連載，漫畫原作目前仍在連載中。這部作品最吸引人的地方，在於它完全不照常理出牌，結合校園生活、靈異題材與外星人元素，故事從高中生綾瀨桃挺身保護遭霸凌的同學高倉健開始，兩人一個相信鬼魂、一個只相信外星人，因為一場打賭而被捲入各種都市傳說與怪異事件，也逐步展開後續的冒險。

2025年上映的《膽大黨：邪視》，則是將動畫第一季最後一集剪輯為前情提要，並加上第二季電視版前三集內容，以劇場版形式推出。電影延續原作與動畫一貫的奇想與無厘頭風格，快速把觀眾拉回這個節奏混亂卻高度娛樂的世界。根據全國電影票房統計資訊，《膽大黨：邪視》在台灣累積銷售金額近2千萬元。討論區與社群中，不少觀眾分享入坑原因，包含「龍幸伸的畫風太強，大跨頁看了會停不下來」、「故事向各種現實與傳說取經，很有新鮮感」，也有粉絲直言「動畫組很用心，但漫畫更猛」，並形容讓人忍不住聯想到《獵人》這類經典作品所具備的自由度與世界觀張力。目前膽大黨動畫進度為第二季播畢，並宣布製作第三季，預計銜接「詛咒之屋」與「邪視」篇章，但實際播出時間受限於日本動畫製作公司Science SARU檔期，外界推估最快可能落在2027年推出。

No.9 Kpop獵魔女團

Sony Pictures Animation

電影名稱：《Kpop 獵魔女團》

首映：2025年6月20日（Netflix）

為什麼一部主打K-pop的動畫，會在2025年的動畫榜單中占有一席之地？Kpop獵魔女團之所以受到關注，關鍵是它跳脫了傳統動畫電影的想像，而是透過Netflix串流平台與K-pop本身的高擴散力，快速吸引大量原本不以動畫為主要觀看對象的族群。作品設定簡單明確，片中女團HUNTR/X在舞台上是人氣偶像，私底下則肩負對抗惡魔的任務，觀眾不需要花太多時間理解背景，就能直接進入故事。

作品上線後，討論很快從動畫圈擴散到音樂與流行文化圈。原創歌曲〈Golden〉在社群平台大量被轉傳、翻唱與剪輯，並登上美國告示牌百大單曲榜（BillboardHot100）冠軍，連續三週蟬聯榜首，也讓不少原本沒有追動畫的網友，因為音樂而回頭關注這部作品。Netflix後續更在上線多月後追加推出戲院限定的「歡唱場」，首個週末就在北美創下約1800萬美元票房，成為該平台首度拿下週末票房冠軍的作品，再次推高討論熱度。

這股話題也延伸到萬聖節期間，角色造型成為變裝熱門選項，相關討論量明顯升溫，並在社群上壓過過往常見的冰雪奇緣與鬼滅之刃等經典角色，成為今年萬聖節討論度最高的動畫造型之一。台北市長蔣萬安也以片中Saja Boys成員Abby的造型，出席天母商圈舉辦的「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，引發社群關注。加上Kpop獵魔女團入圍第83屆2026金球獎多項獎項，相關討論一路從串流平台、音樂榜單延燒到入圍金球獎，成為2025年動畫話題中被反覆提及的作品之一。

No.8 咒術迴戰

羚邦集團提供

羚邦集團提供

電影名稱：《劇場版 咒術迴戰 懷玉．玉折》

首映：2025年9月5日

由日本漫畫家芥見下下創作的咒術迴戰，自2018年於《週刊少年Jump》開始連載，並於2024年9月正式完結，短短數年便成為Z世代最具代表性的動畫IP之一。電視動畫第一季於2020年10月播出後迅速累積聲量，並在2024年4月獲金氏世界紀錄認證為2023年度「全球最受歡迎的動漫作品」，成功終結進擊的巨人自2020年起的三連霸紀錄。根據調查，咒術迴戰在13至22歲觀眾中的佔比高達71.3％，明顯領先航海王與進擊的巨人，顯示其世代影響力仍處於高峰。

2025年上映的《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》，被視為系列中最受期待的篇章之一，內容重新剪輯動畫第二季前半段，並加入新畫面與配樂，由MAPPA動畫製作公司操刀。故事回到2006年，聚焦仍是咒術高專學生的五條悟與夏油傑，兩人在護衛「星漿體」天內理子的任務中遭遇狙擊，任務失敗導致理子死亡，也成為兩人命運分歧的關鍵轉折。電影上映後市場反應熱烈，上映後5天內全台票房即突破1000萬，並於2025年10月20日累積突破3000萬。加上片尾出現北捷車廂畫面引發討論，片商隨後包下台北捷運板南線車廂進行宣傳，再度推升話題熱度。社群上不乏留言表示「就算看過動畫，也一定要進戲院再看一次五夏的青春」。隨著官方宣布《咒術迴戰》第三季「死滅迴游篇」將於2026年1月8日開播，劇場版也被視為承接下一波熱潮的重要節點，讓這個IP在2025年的動畫戰局中，持續成為新世代觀眾關注度最高的動畫IP之一。

No.7 動物方城市

迪士尼提供

迪士尼提供

電影名稱：《動物方城市2》

首映：2025年11月26日

《動物方城市2》在2025年續作齊發的檔期中，依然是觀眾高度受歡迎的作品，站穩年度動畫榜單前段。距離2016年首集上映，相隔9年回歸大螢幕，新作延續前作世界觀，由哈茱蒂與胡尼克再度搭檔，追查一名潛入動物方城市、引發混亂的神秘爬行動物。相較第一集著重於城市設定與背景議題，《動物方城市2》將敘事重心拉回角色本身，透過兩人重新合作後的磨合過程與辦案節奏，推動整體故事發展，也成為觀眾持續買單的重要原因。

這樣的受歡迎程度，也直接反映在市場表現上。上映不到一個月，截至12月13日，全球票房已累積達9.8億美元。除了票房數字，相關討論同樣在社群平台持續擴散，網路聲量明顯集中在胡尼克身上，Threads上大量截圖與討論串聚焦他在續集中展現出的性格變化，從一貫的玩世不恭，到更多對哈茱蒂的關心與默契互動，也讓胡尼克意外被封為「理想型男友代表」，相關話題至今仍在社群平台持續發酵。

No.6 哆啦A夢

車庫娛樂

電影：《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》

首映：2025年7月18日

自1980年推出電影版以來，哆啦A夢幾乎每年都不缺席，除了疫情期間，長年累積下來，「進戲院看哆啦A夢」早已成為不少家庭與粉絲的年度習慣。2025年上映的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》是第44部劇場版，故事背景設定在帶有中世紀氛圍的歐洲小鎮，整體畫面充滿童話感，卻又介於真實與虛構之間，從片頭動畫就能看出對「繪畫」主題的細緻鋪陳。

上映後，有觀眾評價，《大雄的繪畫世界物語》在敘事節奏上，延續了近年劇場版較為細膩的鋪陳方式，故事推進緊密，情緒累積集中在後段，透過大雄與哆啦A夢之間的互動，讓原本看似單純的冒險故事，多了一層情感重量，成為不少人看完後印象最深的部分。哆啦A夢在2025年的討論也延伸至影視之外，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，哆啦A夢相關討論在4月12日創下聲量高峰，當時「100％哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展在台北華山文創園區的登場消息曝光後，迅速引起熱烈討論，當日聲量達2,379筆。另外，藏壽司11月推出的哆啦A夢聯名活動與限定扭蛋，也在社群上引發關注。穩定的親子客群，加上長期粉絲支持，難怪哆啦A夢在作品選擇越來越多的情況下，依然能維持固定的觀影族群與討論熱度。

No.5 鏈鋸人

Sony Pictures 索尼影業

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》承接電視動畫第一季劇情，聚焦淀治加入公安後的重要轉折。故事從他邂逅神秘少女蕾潔展開，兩人在短暫相處中，出現難得的平凡日常與情感連結，對長期活在生存邊緣的淀治而言，這段關係幾乎是他第一次真正接近「普通生活」。然而隨著劇情推進，蕾潔的真實身分逐漸揭曉，她其實是具備惡魔力量的「炸彈惡魔」，最初接近淀治並非單純出於情感，而是帶有任務目的，與鏈鋸惡魔的力量密切相關。當身分與目的被揭穿，原本建立的信任與浪漫也在瞬間翻轉，成為本作最關鍵的情節斷點。

這段從情感鋪陳急轉為衝突與背叛的設計，也成為蕾潔篇上映後的主要討論核心。票房方面，電影在台灣累積已突破新台幣2.4億元，目前位居2025年動畫電影票房第5名。相關討論中，不少網友聚焦在角色關係與情緒描寫，有留言指出「鏈鋸人真的是大人才比較會看，很多現實社會的情感縮影」，也有動畫粉絲寫下「孤獨的心需要被擁抱，這是近幾年最好看的動漫劇場版」。此外，片尾曲〈JANE DOE〉由米津玄師與宇多田光首度合作，8月公開後迅速成為討論焦點，截至目前在YouTube上的播放次數已累積達4,647萬次，音樂合作本身也成為鏈鋸人IP之外，被反覆提及的延伸話題。

No.4 進擊的巨人

木棉花國際提供

木棉花國際提供

電影：《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》

首映：2025年1月3日

進擊的巨人由日本漫畫家諫山創於2009年開始連載，從一開始的生存戰鬥故事，逐步擴展成結合政治、戰爭與人性選擇的龐大世界觀。許多粉絲形容，進擊的巨人最吸引人的地方不只是劇情反轉，而是細節密度極高，角色說出的每一句話、做出的每一個選擇，都能對應到他們各自的成長背景與所處位置，也讓觀眾很難用單一角度去理解誰是正義的那方。正因如此，作品一路走來始終伴隨大量討論，即便連載與動畫完結，仍不斷被重新回顧與解讀。

2025年在台上映的《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》，將動畫《The Final Season》完結篇內容重新剪輯為劇場版形式，作為系列完結的重要篇章，再次吸引大批忠實粉絲進戲院支持。上映後，討論重心多集中在結局詮釋與情感收束，台灣最終票房突破新台幣1.44億元，也顯示其長期累積的影響力仍在。網路上不乏留言表示「在我心中已經是無法取代的神作」，也有人認為「不管結局是否符合每個人的期待，進擊的巨人已經成為一代人的共同回憶」。即使不再推出新篇章，進擊的巨人仍因結局安排與角色選擇，被反覆拿出來討論與解讀，這也是在2025年的動畫話題中維持高度存在感的重要因素。

No.3 蠟筆小新

車庫娛樂

電影：《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》

首映：2025年8月22日

由臼井儀人於1990年創作的蠟筆小新，從漫畫、電視動畫一路拍到劇場版，對不少人來說，早就不是單純的卡通，而是一路陪伴我們長大的存在。不少網友分享，長大後看蠟筆小新，反而會注意到那些很日常的畫面，像是努力工作的野原廣智、忙著顧家的美冴，還有永遠精力用不完的小新，這些橋段也讓不少觀眾在不經意的時刻產生共鳴。

2025年推出的劇場版《超華麗！灼熱的春日部舞者們》，把故事背景拉到印度，畫面熱鬧、節奏輕快，有觀眾形容「好看，期待續集」、「小女孩角色很好看 ，充滿了神秘感」，不過也有粉絲表達失望「背景設定雖然放在印度，但對當地文化的呈現卻淺嘗輒止」。除了電影本身，蠟筆小新的討論熱度也不只停在戲院，10月播出的衍生動畫《野原廣志午餐的流派》，把焦點放在35歲上班族廣志的午餐時光，被不少上班族當成療癒系美食番；而在影視之外，中信兄弟4月在台北大巨蛋舉辦的「蠟筆小新主題日」同樣引發話題，單場吸引31,577人進場，成功創下最賣座主題日紀錄第二名。從動畫、電影到球場活動，蠟筆小新不斷出現在生活裡，也讓這個陪伴多年的角色，在2025年新作大量出現的情況下，依然能穩穩站在榜單前段。

No.2 名偵探柯南

Anime & Movie 普威爾

電影：《名偵探柯南：獨眼的殘像》

首映：2025年6月25日

名偵探柯南自1994年開始連載以來，始終是長青型IP的代表。電視動畫1996年於日本開播，台灣則在1997年於華視首播，橫跨漫畫、動畫與劇場版，陪伴多數觀眾成長。即使世代更替，名偵探柯南仍維持穩定產出節奏，每年劇場版幾乎成為固定觀影行程，也讓這個系列在市場上長期保持高度能見度與忠實粉絲。

2025年推出的《名偵探柯南：獨眼的殘像》，延續系列一貫的市場表現，票房與討論度表現穩定，也帶動不少討論迴響。由於近年後期劇場版偶爾曾被部分粉絲有所微詞，《獨眼的殘像》上映後，被不少觀眾認為「比前幾年好看」，推理主線與角色互動成為討論焦點，毛利小五郎的關鍵表現也引發熱烈迴響，有觀眾直言「毛利大叔開三槍都打中同一點，那一幕真的帥翻」，也有人表示「全員智商在線，刀子和笑點都有」。同時，也有不少網友再次提到《貝克街的亡靈》仍是心中最推薦的劇場版代表，至今尚未有其他作品被普遍認為能全面超越。票房方面，電影於2025年5月6日上映19日即突破百億日圓，讓名偵探柯南成為日本影史首個連續3部劇場版突破百億日圓的系列作品，並一度登上2025年日本電影票房冠軍，直到7月才被《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》超越，不過仍是2025年票房表現最突出的動畫電影之一。

No.1 鬼滅之刃

Muse木棉花-TW

電影：《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》

首映：2025年8月8日

從2025年最強動畫電影IP榜單的整體表現來看，鬼滅之刃拉開了明顯差距，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，鬼滅之刃的相關討論，以713,577筆網路聲量穩居第一，相較榜單第二名的名偵探柯南，討論量高出2倍以上，幾乎是一面倒勝出。尤其是《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在暑假上映後，票房與討論度同步拉開差距，迅速站上年度高點。相較於單純討論戰鬥場面，社群上的聲量多半聚焦在角色情感與命運走向，鬼滅之刃向來被形容「不是單純打怪」，每場戰鬥背後都附帶角色的過去與選擇，而《無限城篇》讓這個特點被放到最大。

其中，猗窩座成為本次劇場版最大的聲量焦點。《第一章猗窩座再襲》上映後，角色評價出現明顯翻轉，從「《無限列車篇》中導致煉獄杏壽郎犧牲的反派角色」，變成被大量網友討論的「純愛戰士」。有留言指出「說鬼滅是小孩看的，結果影廳裡根本沒小孩」，反而坐滿了一整排跟著劇情起伏、情緒被牽著走的大人；也有網友提到「忍不住想吐槽戰鬥設定，但情感真的會被劇情打中」，不同角度的討論同時存在，相關話題持續延燒。

這股情緒熱度也直接反映在市場表現上。在台灣上映前三天預售票房即突破4000萬新台幣，首週7天累計預售票房衝破5300萬新台幣，直接改寫台灣影史預售紀錄。上映期間，全台影城時常出現排隊人龍，不少觀眾為了特典的限定海報與小卡反覆到電影院報到，「鬼滅周邊」、「鬼滅特典」等關鍵字在社群平台持續升溫。放眼全球，截至11月16日，《鬼滅之刃》累計觀影人次達8917.8萬，總票房收入1063.7億日圓，成為日本影史首部全球票房突破1000億日圓的作品。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

