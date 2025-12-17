生日被潑冷水！草莓蛋糕與照片落差大 台中甜點店致歉：暫停預訂

台中知名甜點店「蒔初甜點」近日因草莓蛋糕實品與宣傳照片差距過大，引發消費者不滿。一名家長在Threads發文指出，幫女兒慶生特地訂購草莓裸蛋糕，事前還特地截圖向店家確認款式，沒想到取貨時卻發現草莓配置與照片上的明顯不同，讓她心情大受影響，直呼「這樣合理嗎？」。

原PO表示，女兒年紀還小，因此選擇外觀簡單的裸蛋糕，過去也曾在其他店家購買過類似款式，未料此次成品與宣傳圖差距甚大。她發文強調，並非標準過高，而是希望提醒其他消費者「買蛋糕通常都是重要日子，不希望再有人失望」。

針對質疑，店家一開始在Line上回覆原po時表示：「最上面的草莓主要是裝飾用，整體草莓的使用量是一樣的，請您知悉，謝謝。」該說法不僅未平息爭議，原po向店家反映：「主要是跟照片落差很大，我還特地截圖詢問，但你們要這樣解釋也沒關係，謝謝。」店家的回覆語氣遭網友批評，請知悉應為「上對下」的關係，認為店家不夠尊重消費者。

事件曝光後，陸續有其他消費者分享類似經驗。有網友指出，訂購4吋蛋糕時，草莓全為切片，與櫃檯展示的6吋、8吋完整草莓版本不同，連店員也無法清楚說明原因。另有消費者表示，12月13日取貨的蛋糕，同樣與照片不符，「草莓雖然甜、蛋糕清爽，小朋友也喜歡，但以6吋的價格來說，草莓量真的偏少」。

面對輿論延燒，蒔初甜點杜姓負責人在Threads發出正式聲明致歉，坦言未能讓顧客在重要慶祝時刻感受到應有的品質與用心，對此深感自責。

聲明中指出，此次爭議包含商品品質未達期待，以及小編回覆方式不當，皆為店方管理疏失。為避免類似情況再次發生，店家宣布即日起暫停草莓戚風蛋糕的預訂，並將全面檢視製作流程、加強人員訓練與溝通標準。同時也感謝消費者提出指正，未來將以更嚴謹的態度回應顧客期待，盼能重新獲得消費者的信任。

