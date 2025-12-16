鮑魚、龍蝦、和牛一次吃！侯布雄耶誕限定饗宴只有2天

迎接一年中最具儀式感的耶誕時刻，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）以品牌一貫的細膩品味與純粹風味精神，於12月24、25日晚餐時段，推出2025耶誕限定饗宴，每人每套8,800元+10%。

套餐以醇香細滑的鴨肝慕斯揭開序幕。「鴨肝慕斯佐甜玉米泥綴黑松露清湯凍」將鴨肝慕斯蒸至絲滑輕柔，搭配玉米泥的自然甜香，表層覆以黑松露清湯凍，添上沉穩幽雅的香氣，風味純粹細膩並富有層次。「鮑魚與軟絲佐香艾酒風味醬」將鮑魚與軟絲在鐵板上煎至金黃彈嫩，搭配口感爽脆的朝鮮薊，以及由香艾酒與水芹打成的綠色泡泡，帶出細緻酒香與草本清新，與海味自然融合。

「焗烤帕瑪森與豬蹄肉末佐熱壓吐司」將豬蹄與豬耳以慢火烹調至軟嫩細碎，鋪在酥脆吐司上，並以帕瑪森起司焗烤增添香氣；上桌前加上黑松露片與清爽香草，平衡肉香的濃郁感。「香煎天鵝龍蝦襯豌豆燉飯」香煎天鵝龍蝦保留細緻海味，使其外層微脆、內裡柔嫩；豌豆燉飯融合蒜香與豌豆的清甜，展現口感滑順、鮮美輕盈的滋味。

「日本褐毛和牛菲力佐牛肝菌與蘆筍」選用肉香醇厚的日本褐毛和牛菲力，煎至柔嫩帶汁；結合牛肝菌的馥郁香氣與蘆筍的清爽脆度，佐以醇美肉汁，使牛肉的厚實馥郁風味更為凸顯。

「肉桂酥餅佐白蘭地洋梨及紅棗洋梨冰」由肉桂酥餅帶來酥脆口感與香氣，搭配用白蘭地燴煮的香甜洋梨，紅棗洋梨冰則添上自然清甜的涼爽感，在冬日溫暖氣息中交織出層次豐富的滋味。

「『聖誕彩球』山楂紅棗白巧克力慕斯與番茄蛋白霜佐覆盆子草莓冰」核心部分是紅棗與山楂白巧克力慕斯，外層搭配酥脆輕巧的番茄蛋白霜，襯托出慕斯的香甜氣息。旁邊還有一球覆盆子草莓冰，一口咬下，冰品的清爽微酸立刻提升了整體層次感，是一款充滿歡愉氣息、層次豐富的甜點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

