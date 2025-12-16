快訊

升大學學習歷程檔案「恐將成虛設」？ 課程學習成果、多元表現未交者增

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落「這縣市」

鮑魚、龍蝦、和牛一次吃！侯布雄耶誕限定饗宴只有2天

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
香煎天鵝龍蝦襯豌豆燉飯。圖／侯布雄提供
香煎天鵝龍蝦襯豌豆燉飯。圖／侯布雄提供

迎接一年中最具儀式感的耶誕時刻，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）以品牌一貫的細膩品味與純粹風味精神，於12月24、25日晚餐時段，推出2025耶誕限定饗宴，每人每套8,800元+10%。

套餐以醇香細滑的鴨肝慕斯揭開序幕。「鴨肝慕斯佐甜玉米泥綴黑松露清湯凍」將鴨肝慕斯蒸至絲滑輕柔，搭配玉米泥的自然甜香，表層覆以黑松露清湯凍，添上沉穩幽雅的香氣，風味純粹細膩並富有層次。「鮑魚與軟絲佐香艾酒風味醬」將鮑魚與軟絲在鐵板上煎至金黃彈嫩，搭配口感爽脆的朝鮮薊，以及由香艾酒與水芹打成的綠色泡泡，帶出細緻酒香與草本清新，與海味自然融合。

「焗烤帕瑪森與豬蹄肉末佐熱壓吐司」將豬蹄與豬耳以慢火烹調至軟嫩細碎，鋪在酥脆吐司上，並以帕瑪森起司焗烤增添香氣；上桌前加上黑松露片與清爽香草，平衡肉香的濃郁感。「香煎天鵝龍蝦襯豌豆燉飯」香煎天鵝龍蝦保留細緻海味，使其外層微脆、內裡柔嫩；豌豆燉飯融合蒜香與豌豆的清甜，展現口感滑順、鮮美輕盈的滋味。

「日本褐毛和牛菲力佐牛肝菌與蘆筍」選用肉香醇厚的日本褐毛和牛菲力，煎至柔嫩帶汁；結合牛肝菌的馥郁香氣與蘆筍的清爽脆度，佐以醇美肉汁，使牛肉的厚實馥郁風味更為凸顯。

「肉桂酥餅佐白蘭地洋梨及紅棗洋梨冰」由肉桂酥餅帶來酥脆口感與香氣，搭配用白蘭地燴煮的香甜洋梨，紅棗洋梨冰則添上自然清甜的涼爽感，在冬日溫暖氣息中交織出層次豐富的滋味。

「『聖誕彩球』山楂紅棗白巧克力慕斯與番茄蛋白霜佐覆盆子草莓冰」核心部分是紅棗與山楂白巧克力慕斯，外層搭配酥脆輕巧的番茄蛋白霜，襯托出慕斯的香甜氣息。旁邊還有一球覆盆子草莓冰，一口咬下，冰品的清爽微酸立刻提升了整體層次感，是一款充滿歡愉氣息、層次豐富的甜點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮑魚與軟絲佐香艾酒風味醬。圖／侯布雄提供
鮑魚與軟絲佐香艾酒風味醬。圖／侯布雄提供
「聖誕彩球」山楂紅棗白巧克力慕斯與番茄蛋白霜佐覆盆子草莓冰。圖／侯布雄提供
「聖誕彩球」山楂紅棗白巧克力慕斯與番茄蛋白霜佐覆盆子草莓冰。圖／侯布雄提供
日本褐毛和牛菲力佐牛肝菌與蘆筍。圖／侯布雄提供
日本褐毛和牛菲力佐牛肝菌與蘆筍。圖／侯布雄提供
肉桂酥餅佐白蘭地洋梨及紅棗洋梨冰。圖／侯布雄提供
肉桂酥餅佐白蘭地洋梨及紅棗洋梨冰。圖／侯布雄提供
焗烤帕瑪森與豬蹄肉末佐熱壓吐司。圖／侯布雄提供
焗烤帕瑪森與豬蹄肉末佐熱壓吐司。圖／侯布雄提供
鴨肝慕斯佐甜玉米泥綴黑松露清湯凍。圖／侯布雄提供
鴨肝慕斯佐甜玉米泥綴黑松露清湯凍。圖／侯布雄提供

侯布雄 白蘭地 餐廳 儀式感

延伸閱讀

紐約連線／馬克華柏格曝難忘耶誕旅行　嘆兒女長大難同聚悲從中來

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

提前迎接耶誕 台北花市打造沉浸式主題專區

吃得到青甘、海膽、龍蝦！日料「亘一郎」冬季套餐　刺身變冬日雪景

相關新聞

歐客佬賣假精品咖啡被辦 咖啡界人士：選擇有信譽店家才能輕鬆喝咖啡

台中市知名的「歐客佬精品咖啡」爆涉假冒名貴莊園賣藝伎咖啡豆，引起不少討論。咖啡界人士表示，近來流行莊園級的精品咖啡豆，但...

遭控假冒「世界冠軍莊園藝伎」 歐客佬認錯全面下架

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝妓，販售...

鮑魚、龍蝦、和牛一次吃！侯布雄耶誕限定饗宴只有2天

迎接一年中最具儀式感的耶誕時刻，侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon）以品牌一貫的細膩品...

金世正「開心果色穿搭」點亮冬天 現身Longchamp戶外滑冰場超吸睛

法國時尚品牌Longchamp以2026春季系列主題「Cocooning on Ice」為靈感，打造期間限定、露天開放的...

免稅通路獨賣！麥卡倫110精粹濃度12年 高酒精展現雪莉桶深邃新風格

全球單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）隆重宣布，推出一款大膽且充滿自信的全新力作——麥卡倫「...

「紅色即是生命」 香奈兒最經典Première腕表換上全新緞帶新裝！

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色無疑是她鍾愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。