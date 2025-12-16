金世正「開心果色穿搭」點亮冬天 現身Longchamp戶外滑冰場超吸睛

法國時尚品牌Longchamp以2026春季系列主題「Cocooning on Ice」為靈感，打造期間限定、露天開放的La Patinoire Longchamp戶外滑冰場，於香港K11 Musea海濱長廊與上海外灘揭幕，邀請大家走入充滿法式氛圍的節慶場景，韓星金世正也特別現身香港參與體驗。

Longchamp全球品牌大使金世正特別現身香港參加活動，La Patinoire Longchamp戶外滑冰場以品牌標誌性語彙鋪陳，融和品牌經典的淡雅綠色以及裝飾細節，營造出可愛溫暖的冬日景致。滑冰場旁的復古小木屋提供多款風味小點，還可以來一杯濃郁熱巧克力或是香料熱紅酒搭配手工薑餅，為冬日帶來暖意。

一旁陳列多款精選Longchamp包款與配件，可以為節慶禮物帶來許多靈感，此外，現場也推出一系列節慶限定活動體驗，像是客製化賀卡工作坊、氛圍感十足的拍照場景、DJ演出與現場表演。

金世正現身香港活動，穿著開心果色毛衣搭配同色系毛帽及手套，並背上Le Roseau系列手提包，與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場的主色調呼應，為冬日注入了可愛與輕盈感。另一套造型她身穿棕色皮革短版外套，手拿繫上絲巾的沙漠色Daylong手提包，詮釋冬日優雅魅力。

Longchamp分別在香港K11 Musea海濱長廊與上海外灘，打造期間限定、露天開放的La Patinoire Longchamp戶外滑冰場。圖／Longchamp提供 金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供 金世正穿著開心果色毛衣搭配同色系毛帽及手套，背上Le Roseau系列手提包，造型俏麗可愛。圖／Longchamp提供 金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供 金世正身穿棕色皮革短版外套，手拿繫上絲巾的沙漠色Daylong手提包。圖／Longchamp提供 Longchamp Le Roseau系列手提包開心果色，23,500元。圖／Longchamp提供

