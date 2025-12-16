快訊

金世正「開心果色穿搭」點亮冬天 現身Longchamp戶外滑冰場超吸睛

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供

法國時尚品牌Longchamp以2026春季系列主題「Cocooning on Ice」為靈感，打造期間限定、露天開放的La Patinoire Longchamp戶外滑冰場，於香港K11 Musea海濱長廊與上海外灘揭幕，邀請大家走入充滿法式氛圍的節慶場景，韓星金世正也特別現身香港參與體驗。

Longchamp全球品牌大使金世正特別現身香港參加活動，La Patinoire Longchamp戶外滑冰場以品牌標誌性語彙鋪陳，融和品牌經典的淡雅綠色以及裝飾細節，營造出可愛溫暖的冬日景致。滑冰場旁的復古小木屋提供多款風味小點，還可以來一杯濃郁熱巧克力或是香料熱紅酒搭配手工薑餅，為冬日帶來暖意。

一旁陳列多款精選Longchamp包款與配件，可以為節慶禮物帶來許多靈感，此外，現場也推出一系列節慶限定活動體驗，像是客製化賀卡工作坊、氛圍感十足的拍照場景、DJ演出與現場表演。

金世正現身香港活動，穿著開心果色毛衣搭配同色系毛帽及手套，並背上Le Roseau系列手提包，與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場的主色調呼應，為冬日注入了可愛與輕盈感。另一套造型她身穿棕色皮革短版外套，手拿繫上絲巾的沙漠色Daylong手提包，詮釋冬日優雅魅力。

Longchamp分別在香港K11 Musea海濱長廊與上海外灘，打造期間限定、露天開放的La Patinoire Longchamp戶外滑冰場。圖／Longchamp提供
Longchamp分別在香港K11 Musea海濱長廊與上海外灘，打造期間限定、露天開放的La Patinoire Longchamp戶外滑冰場。圖／Longchamp提供
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供
金世正穿著開心果色毛衣搭配同色系毛帽及手套，背上Le Roseau系列手提包，造型俏麗可愛。圖／Longchamp提供
金世正穿著開心果色毛衣搭配同色系毛帽及手套，背上Le Roseau系列手提包，造型俏麗可愛。圖／Longchamp提供
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供
金世正現身香港參與La Patinoire Longchamp戶外滑冰場活動。圖／Longchamp提供
金世正身穿棕色皮革短版外套，手拿繫上絲巾的沙漠色Daylong手提包。圖／Longchamp提供
金世正身穿棕色皮革短版外套，手拿繫上絲巾的沙漠色Daylong手提包。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包開心果色，23,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Roseau系列手提包開心果色，23,500元。圖／Longchamp提供

香港

