免稅通路獨賣！麥卡倫110精粹濃度12年 高酒精展現雪莉桶深邃新風格

全球單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）隆重宣布，推出一款大膽且充滿自信的全新力作——麥卡倫「110精粹濃度12年」。這款於機場免稅專賣通路獨賣的獨特威士忌，將與EVERRICH昇恆昌免稅商店合作，即日起於桃園國際機場麥卡倫旗艦專賣店以及全台主要機場指定昇恆昌免稅店正式發售，建議零售價為新台幣3,500元。

愛丁頓全球旅遊零售團隊商業總監Wilcy Wong表示，台灣一直是麥卡倫的重要市場，因此品牌持續以創新思維和多元產品組合來滿足台灣消費者。此次以大膽風格呈現經典12年雪莉橡木桶，為威士忌愛好者開啟了體驗永恆風味全新層次的契機。

「110精粹濃度12年」最引人矚目之處，在於其以較高的55%酒精濃度封存歲月的精華，藉此重新詮釋了著名的麥卡倫雪莉酒橡木桶12年陳釀的經典風味。此酒款在雪莉酒浸潤的歐洲橡木桶中陳釀，這種獨特的熟成方式，不僅放大了酒體中水果、香料和橡木的標誌性香氣，同時也展現出嶄新而鮮明的風格。

兩個多世紀以來，麥卡倫始終專注於雪莉酒調味橡木桶的精湛工藝，賦予其酒款深邃而豐富的層次。「110精粹濃度12年」以更高的酒精濃度裝瓶，進一步強化了其酒體個性，開啟了風味與深度的新境界。濃郁的風味層次、豐盈的酒體質地，以及歐洲橡木桶賦予的細膩複雜度，為威士忌愛好者帶來更深刻、更沉浸的品酩體驗。

品酩「110精粹濃度12年」，可以感受到酒色呈現深邃的琥珀色澤與豐厚質地，完美體現雪莉酒調味橡木桶的經典魅力。香氣以椰棗、櫻桃醬、肉桂、可可碎粒與香橘片揭開序幕；入口後，濃郁的橡木與白葡萄乾風味交織，伴隨著蜜漬糖薑、八角與柑橘的辛香，隱約散發著黑巧克力包裹濃縮咖啡豆的馥郁氣息。尾韻悠長溫暖，層層展開蜜糖、太妃糖、摩卡咖啡與甜肉桂的豐富層次。

昇恆昌免稅商店商務本部副總經理Patricia Wang表示，麥卡倫「110精粹濃度12年」的登場，豐富了昇恆昌免稅店的獨家商品陣容。此次能率先於台灣免稅市場獨家推出這款新品，展現了國際品牌對昇恆昌的信任與肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫「110精粹濃度12年」具備椰棗、櫻桃醬、肉桂、可可碎粒與香橘片的香氣，呈現深邃琥珀色澤與豐厚質地。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫「110精粹濃度12年」是一款12年雪莉橡木桶威士忌，以較高的55％酒精濃度封存歲月的精華，開啟風味與深度的新境界。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫「110精粹濃度12年」與EVERRICH昇恆昌免稅通路合作，於桃園機場旗艦專賣店上市。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦