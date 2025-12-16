「紅色即是生命」 香奈兒最經典Première腕表換上全新緞帶新裝！

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色無疑是她鍾愛的色彩，使一切更耀眼出眾、提升自信，令人肯定自己。紅色細節能突顯外套的立體輪廓，紅色也形塑了2.55包的搶眼內襯，是香奈兒世界中不可或缺的色彩。

紅色也是Première Ribbon Red腕表之所以獨特耀眼的理由。誕生於1987年的Première腕表，以極具辨識度的標誌性外觀，打破了傳統製表的所有規範，帶來一場真正的風格革命。獨特的八角形表殼呼應著N°5香水瓶蓋及巴黎芳登廣場的輪廓，搭配無刻度、無秒針的單色表盤，不僅是香奈兒製表史上的第一枚腕表，也奠定了香奈兒大膽無畏的製表精神。

2026年，這款經典之作換上紅色新裝。Première Ribbon Red，採用澄亮珍貴的18K黃金鑄造經典的八角造型表殼，表冠鑲嵌一顆璀璨鑽石，紅色漆面太陽紋表盤流動著精緻細膩的光影效果；紅色絲絨質感的橡膠表帶，如同環繞腕間的蝴蝶結緞帶，彷彿絲絨的質感更呈現出高級訂製服般的風格魅力。Première Ribbon Red鮮明而耀眼的色調，象徵熱情與大膽，展現強烈的女性柔美與自信。 Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供 Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供

