快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

「紅色即是生命」 香奈兒最經典Première腕表換上全新緞帶新裝！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色無疑是她鍾愛的色彩，使一切更耀眼出眾、提升自信，令人肯定自己。紅色細節能突顯外套的立體輪廓，紅色也形塑了2.55包的搶眼內襯，是香奈兒世界中不可或缺的色彩。

紅色也是Première Ribbon Red腕表之所以獨特耀眼的理由。誕生於1987年的Première腕表，以極具辨識度的標誌性外觀，打破了傳統製表的所有規範，帶來一場真正的風格革命。獨特的八角形表殼呼應著N°5香水瓶蓋及巴黎芳登廣場的輪廓，搭配無刻度、無秒針的單色表盤，不僅是香奈兒製表史上的第一枚腕表，也奠定了香奈兒大膽無畏的製表精神。

2026年，這款經典之作換上紅色新裝。Première Ribbon Red，採用澄亮珍貴的18K黃金鑄造經典的八角造型表殼，表冠鑲嵌一顆璀璨鑽石，紅色漆面太陽紋表盤流動著精緻細膩的光影效果；紅色絲絨質感的橡膠表帶，如同環繞腕間的蝴蝶結緞帶，彷彿絲絨的質感更呈現出高級訂製服般的風格魅力。Première Ribbon Red鮮明而耀眼的色調，象徵熱情與大膽，展現強烈的女性柔美與自信。

Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
Première Ribbon Red腕表，18K黃金表殼、表冠鑲嵌鑽石、高精準石英機芯，配絲絨質感紅色橡膠表帶，19萬9,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表 黃金 鑽石

延伸閱讀

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

一體成型的水晶天籟！蕭邦迄今最複雜的報時腕表L.U.C Grand Strike

恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

相關新聞

歐客佬賣假精品咖啡被辦 咖啡界人士：選擇有信譽店家才能輕鬆喝咖啡

台中市知名的「歐客佬精品咖啡」爆涉假冒名貴莊園賣藝伎咖啡豆，引起不少討論。咖啡界人士表示，近來流行莊園級的精品咖啡豆，但...

遭控假冒「世界冠軍莊園藝伎」 歐客佬認錯全面下架

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，台灣知名「歐客佬精品咖啡」假冒其世界冠軍莊園藝妓，販售...

免稅通路獨賣！麥卡倫110精粹濃度12年 高酒精展現雪莉桶深邃新風格

全球單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）隆重宣布，推出一款大膽且充滿自信的全新力作——麥卡倫「...

「紅色即是生命」 香奈兒最經典Première腕表換上全新緞帶新裝！

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言：「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」紅色無疑是她鍾愛...

名人六星推薦！桃園「八方園客家餐廳」 必吃八方悶鴨、黑金菜脯全雞

延續日前公布的「桃園客家星級美食推薦」名單熱度，桃園市政府客家事務局局長范姜泰基今日（12月16日）前往今年唯一榮獲六星...

法式耶誕禮挑選提案 Café Kitsuné、agnès b.帶來送禮靈感

耶誕、新年將近，想為自己或親愛的友人挑選禮物，最需要多元的送禮提案。Café Kitsuné、agnès b.皆以送禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。