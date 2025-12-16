歐客佬賣假精品咖啡被辦 咖啡界人士：選擇有信譽店家才能輕鬆喝咖啡

台中市知名的「歐客佬精品咖啡」爆涉假冒名貴莊園賣藝伎咖啡豆，引起不少討論。咖啡界人士表示，近來流行莊園級的精品咖啡豆，但因為量少，今年種的風味和明年又不見得相同，即使是老饕也不見得能分辨是否真的是某一莊園的豆子，若是價格掉得低，就必須提防是否有假。

在大學教咖啡學的老師李勝裕說，莊園咖啡是精品咖啡中的一種，特色是高海拔、單一莊園、單一品種，且僅淺中烘焙，以保留咖啡豆裡的綠原酸，風味帶酸又有花果香，加上量少，有點像是台灣的高山茶一般。

除了其特殊性，也因為一般要挑掉3、4成果型不佳、破損或發霉的豆子，僅以5公斤的小包裝真空包裝，價格遠比30公斤用麻袋裝的越南豆貴。近年更受高消費和年輕族群喜愛。一般人若不是喝原味咖啡，且一天喝3杯以上，要能分辨出它有多好，應該是件難事。

李勝裕說，常見還有咖啡商用混豆方式欺騙消費者，消費者若是看到咖啡豆外型不一樣，應該就有假。因為同一批咖啡豆長的都是一樣的，不會有長有短或外型不一。

一位有20年烘豆經驗的業界人士說，經研究，一般的咖啡豆和貴的高咖豆其實成分差不多，不必迷信貴的一定好，因此不必一定要追求價錢貴的咖啡。而且喝咖啡理當是件輕鬆和享受的事，選擇有信譽的店家，不必經常費神懷疑是否有假，才是一般消費者該走的方向。

知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控歐客佬咖啡假冒該莊園名義販賣藝伎咖啡豆，讓他感到非常痛心和憤怒，並指歐客佬詐騙消費者。台中市衛生局食品藥物安全處近日前往歐客佬總公司、太原路門市等地點調查，並在製作訪談筆錄後將全案依違反食安法第15條「攙偽或假冒」移送台中地檢署偵辦，目前由檢察官分案偵辦中。

