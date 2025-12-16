名人六星推薦！桃園「八方園客家餐廳」 必吃八方悶鴨、黑金菜脯全雞

延續日前公布的「桃園客家星級美食推薦」名單熱度，桃園市政府客家事務局局長范姜泰基今日（12月16日）前往今年唯一榮獲六星推薦的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」致贈客家星級美食推薦六星立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。對於所有獲得推薦的店家，范姜泰基也大力讚揚「桃園客家美食『讚』！」

今年「桃園客家星級美食推薦」邀請15位跨領域名人，以祕密客形式走訪桃園客家美食店家，並推薦心目中最具亮點的5道菜色。經結果統計，最終共有46家店脫穎而出。其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」等5道料理上榜，共計獲得6位名人強力推薦，榮獲六星餐廳肯定。另外「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」、「大江屋客家美食館」等3間餐廳獲得五星推薦；其他還有1間四星、1間三星、7間二星，以及33間店家得到一星推薦。

八方園老闆黃帥欽表示，在地經營客家料理已經30年，店內以客家老菜為基礎，並依現代消費者的習慣改良，口味更為清爽，許多政商名流都曾到店用餐。包括「八方悶鴨」、「黑金菜脯全雞」均是店內招牌料理，另外由75歲老師傅集結畢生功力炒製的「客家小炒」，也是每桌必點的菜色。擔任推薦人的美食專家費奇認為，黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜。主廚張秋永、施俊守則一致稱許八方燜鴨外表完整、肉質鮮嫩，火候掌控極具功力，為餐桌上最具記憶點的佳餚。

隨著「桃園客家星級美食推薦」名單曝光，連帶帶動桃園客家美食的討論熱度。黃帥欽表示，近期不論是業績或企業聚餐需求都有所提昇，非常感謝外界的肯定。范姜泰基指出，「美食」是許多人對客家文化的出發點，今年特別透過祕密客形式，評選出「桃園客家星級美食推薦」名單，希望藉此提供所有想來桃園享受客家美食的民眾一份優質指引。完整推薦名單請至「桃園客家旅行網」好食客家餐廳專區-最新消息查詢，歡迎大家依推薦名單來桃園遊客庄、嚐客味。 75歲老師傅集結畢生功力炒製的「客家小炒」，乃是每桌必點菜色。記者沈昱嘉／攝影 推薦菜色「黑金菜脯全雞」以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是最有看頭的功夫菜。記者沈昱嘉／攝影 食材達人高靜玉（左起）、桃園市政府客家事務局局長范姜泰基、八方園負責人黃帥欽、美食專家費奇。記者沈昱嘉／攝影 「竹筒蝦盅」鮮甜彈牙、香氣四溢，以竹筒烹煮也極具特色。記者沈昱嘉／攝影 「桃園客家星級美食推薦」名單日前揭曉，桃園市政府客家事務局局長范姜泰基（中）前往八方園百年三合院景觀客家餐廳致贈六星立牌與獎狀。記者沈昱嘉／攝影 桃園市政府客家事務局局長范姜泰基(中)與八方園百年三合院景觀客家餐廳負責人黃帥欽(右一)，共同展示獲獎菜色。記者沈昱嘉／攝影 「梅干扣肉」香軟入味，展現客家料理的經典靈魂。記者沈昱嘉／攝影

