法式耶誕禮挑選提案 Café Kitsuné、agnès b.帶來送禮靈感

耶誕、新年將近，想為自己或親愛的友人挑選禮物，最需要多元的送禮提案。Café Kitsuné、agnès b.皆以送禮為主軸，帶來一系列法式禮選。

Café Kitsuné以「設計與生活」為題，為年底時光揭開嶄新序幕。Café Kitsuné每年皆以不同主題描繪冬季氛圍，今年，品牌回歸冬季本質，以「溫暖送禮」為主軸，呈現充滿溫度的設計提案。

2025秋冬，Café Kitsuné攜手芬蘭設計品牌Iittala，推出限量聯名Café Kitsuné × Iittala Teema系列馬克杯；同時延續小狐狸每年備受期待的Festive耶誕限定系列，不僅推出溫暖的冬季禮贈商品，更同步帶來以甜點與飲品為主的耶誕限定菜單。兩大系列以設計、香氣與味覺為媒介，描繪專屬冬季的法式浪漫。

誕生於1952年的Iittala經典Teema系列，以簡約俐落的造型聞名。這次與Café Kitsuné聯名，將北歐的純粹美學與巴黎咖啡文化的細膩感性融合，以抹茶綠、櫻花粉、卡布棕與芝麻灰四種色調呈現，靈感源於Café Kitsuné經典飲品。

全新Festive耶誕限定商品系列，包含採用純羊毛製成的米紅色條紋羊毛圍巾與毛帽、米紅色條紋羊毛被毯，以及兩款可愛的節慶裝飾：金色耶誕樹裝飾球與雪人狐狸咖啡師雪球。Café Kitsuné沉香味節日蠟燭，以濃郁木質調融合微妙煙燻甜香，營造迷人又放鬆的氣息。

agnès b.以「LOVE TO ALL !!」為主題，帶來多元風格的耶誕禮選。實用性十足的配件小物，包括觸感柔滑的花卉圖案與蜥蜴標誌圍巾；蘇格蘭格紋棒球帽以紅綠色交織出亮眼節慶感，另有Logo刺繡紅色棒球帽，簡單即有亮點；羊毛混紡手套除了保暖，食指指尖具備觸控螢幕感應功能；棉質中筒襪有著手寫Logo、經典12/12條紋等標誌性設計。

包款部分則有復古牛皮鍊帶包，立體的口金設計為細緻亮點；Joelle珠飾信封手拿包由白色珠飾勾勒agnès b. PARIS手寫字樣及心形郵票圖案。拼色手提包採用獨特打結方式提拿，外型小巧亮眼。另有錢包、卡夾等實用小皮件。

Café Kitsuné帶來耶誕系列與聯名系列，迎接耶誕新年。圖／Onefifteen提供 Café Kitsuné攜手芬蘭設計品牌Iittala，推出限量聯名Café Kitsuné × Iittala Teema系列馬克杯，1,300元。圖／Onefifteen提供 Café Kitsuné耶誕限定菜單，於Maison Kitsuné BELLAVITA Combo門市與Café Kitsuné LaLaport南港門市同步登場。 To b. by agnès b.格紋寬版圍巾，2,580元。圖／agnès b.提供 復古牛皮鍊帶包，26,580元。圖／agnès b.提供 Logo刺繡棒球帽，2,880元。圖／agnès b. 提供

