聯合報／ 記者江佩君／即時報導
針對耶誕送禮，Café Kitsuné、agnès b.推出一系列禮選。圖／品牌提供
針對耶誕送禮，Café Kitsuné、agnès b.推出一系列禮選。圖／品牌提供

耶誕、新年將近，想為自己或親愛的友人挑選禮物，最需要多元的送禮提案。Café Kitsuné、agnès b.皆以送禮為主軸，帶來一系列法式禮選。

Café Kitsuné以「設計與生活」為題，為年底時光揭開嶄新序幕。Café Kitsuné每年皆以不同主題描繪冬季氛圍，今年，品牌回歸冬季本質，以「溫暖送禮」為主軸，呈現充滿溫度的設計提案。

2025秋冬，Café Kitsuné攜手芬蘭設計品牌Iittala，推出限量聯名Café Kitsuné × Iittala Teema系列馬克杯；同時延續小狐狸每年備受期待的Festive耶誕限定系列，不僅推出溫暖的冬季禮贈商品，更同步帶來以甜點與飲品為主的耶誕限定菜單。兩大系列以設計、香氣與味覺為媒介，描繪專屬冬季的法式浪漫。

誕生於1952年的Iittala經典Teema系列，以簡約俐落的造型聞名。這次與Café Kitsuné聯名，將北歐的純粹美學與巴黎咖啡文化的細膩感性融合，以抹茶綠、櫻花粉、卡布棕與芝麻灰四種色調呈現，靈感源於Café Kitsuné經典飲品。

全新Festive耶誕限定商品系列，包含採用純羊毛製成的米紅色條紋羊毛圍巾與毛帽、米紅色條紋羊毛被毯，以及兩款可愛的節慶裝飾：金色耶誕樹裝飾球與雪人狐狸咖啡師雪球。Café Kitsuné沉香味節日蠟燭，以濃郁木質調融合微妙煙燻甜香，營造迷人又放鬆的氣息。

agnès b.以「LOVE TO ALL !!」為主題，帶來多元風格的耶誕禮選。實用性十足的配件小物，包括觸感柔滑的花卉圖案與蜥蜴標誌圍巾；蘇格蘭格紋棒球帽以紅綠色交織出亮眼節慶感，另有Logo刺繡紅色棒球帽，簡單即有亮點；羊毛混紡手套除了保暖，食指指尖具備觸控螢幕感應功能；棉質中筒襪有著手寫Logo、經典12/12條紋等標誌性設計。

包款部分則有復古牛皮鍊帶包，立體的口金設計為細緻亮點；Joelle珠飾信封手拿包由白色珠飾勾勒agnès b. PARIS手寫字樣及心形郵票圖案。拼色手提包採用獨特打結方式提拿，外型小巧亮眼。另有錢包、卡夾等實用小皮件。

Café Kitsuné帶來耶誕系列與聯名系列，迎接耶誕新年。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné帶來耶誕系列與聯名系列，迎接耶誕新年。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné攜手芬蘭設計品牌Iittala，推出限量聯名Café Kitsuné × Iittala Teema系列馬克杯，1,300元。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné攜手芬蘭設計品牌Iittala，推出限量聯名Café Kitsuné × Iittala Teema系列馬克杯，1,300元。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné耶誕限定菜單，於Maison Kitsuné BELLAVITA Combo門市與Café Kitsuné LaLaport南港門市同步登場。
Café Kitsuné耶誕限定菜單，於Maison Kitsuné BELLAVITA Combo門市與Café Kitsuné LaLaport南港門市同步登場。
To b. by agnès b.格紋寬版圍巾，2,580元。圖／agnès b.提供
To b. by agnès b.格紋寬版圍巾，2,580元。圖／agnès b.提供
復古牛皮鍊帶包，26,580元。圖／agnès b.提供
復古牛皮鍊帶包，26,580元。圖／agnès b.提供
Logo刺繡棒球帽，2,880元。圖／agnès b. 提供
Logo刺繡棒球帽，2,880元。圖／agnès b. 提供

法式耶誕禮挑選提案 Café Kitsuné、agnès b.帶來送禮靈感

耶誕、新年將近，想為自己或親愛的友人挑選禮物，最需要多元的送禮提案。Café Kitsuné、agnès b.皆以送禮...

